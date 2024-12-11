槍殺聯合健保CEO 凶嫌是常春藤高材生

涉嫌槍殺美國聯合健康保險公司執行長湯普森的凶嫌曼吉奧九日在賓州出庭，被控無證持槍、偽造文件、向當局提供虛假身分訊息及持有犯罪工具等五項罪名，法官駁回保釋。曼哈頓檢方同日提出謀殺等罪起訴。

曼吉奧被捕時在麥當勞用餐，被餐廳員工認出後報警。他攜帶四張假身分證、一把帶有消音器的幽靈槍、面具及一本手寫宣言，其中寫道：「這些寄生蟲是自作自受」。

當地警方說，曼吉奧九日早晨抵達賓州小鎮阿爾圖那，被當地麥當勞餐廳員工認出他與警方發布的嫌犯照相似，即刻報警。警方趕到時，曼吉奧向他們出示寫著假名的證件。

曼吉奧被捕時身上攜帶的槍枝，與凶案使用的武器相符，面具也與監視器畫面中嫌犯佩帶的相似。紐約市警察局局長提許說，該幽靈槍能發射九毫米子彈，裝有消音器，可能是使用３Ｄ列印機製造。

據報導，曼吉奧出身富裕家族，畢業於常春藤名校，有碩士學歷，疑似對醫保界不滿、有反資本主義人格。

英國每日郵報報導，廿六歲的曼吉奧，在馬里蘭州一棟八十萬美元獨棟豪宅長大，曾就讀巴爾的摩私立男校吉爾曼學院，一年學費近四萬美元，由於成績優異，二○一六年還代表畢業生致詞。後來曼吉奧就讀賓州大學，二○二○年獲工程、電腦和資訊科學學士學位，並繼續在賓大取得碩士學位。

曼吉奧的妹妹目前在德州大學西南醫學中心擔任住院醫師；其母經營高檔旅行社。據巴爾的摩太陽報報導，曼吉奧也是馬里蘭州州眾議員尼諾的堂弟。

紐約郵報引述知情人士說，曼吉奧對醫界充滿厭惡，看不慣醫護對其生病親戚的照護方式，尤其是二○一三年與二○一七年其祖母與祖父接連過世後。