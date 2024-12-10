自稱先知！美邪教領袖擁10未成年妻 曾將老婆當「禮物」送追隨者

美國一名自稱「先知」的邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）12月9日被法院判處50年有期徒刑。他擁有超過20名妻子，其中10人為未成年少女，最小者僅9歲，他被控串謀綁架、串謀運送未成年人進行性活動、利用手段說服或脅迫未成年人進行性活動等罪名。

美媒報導，根據協議，現年48歲的貝特曼承認串謀綁架及串謀運送未成年人進行性活動罪，他每項罪名被判處50年徒刑，刑期同期執行。

聯邦調查局指，貝特曼是亞利桑那州與猶他州（Utah）邊境附近一個小型一夫多妻團體的領袖，擁有至少20名妻子，多數為15歲以下，有些年僅9歲。

一夫多妻在亞利桑那州非法，猶他州則在2020年除罪化。

亞利桑那起訴貝特曼，在判刑後，法官伯諾維克（Susan Brnovich）向貝特曼稱：「你不該有機會獲得自由，也沒機會接觸年輕女性。」

貝特曼自2019年自稱「先知」，據政府部門指，貝特曼會把妻子作為「禮物」交給男追隨者，聲稱是上帝旨意，然後一些男追隨者又會在經濟上支持貝特曼，並把自己的妻子和年幼女兒嫁給他。據美媒指，這些婚姻沒有法律效力。 美國一名自稱「先知」的邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）12月9日被法院判處50年有期徒刑。圖／美聯社

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