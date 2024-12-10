美軍魚鷹機11月險墜機 美媒：與前例有相似處

美軍一架魚鷹型傾斜旋翼飛機（V-22 Osprey）最近險些墜機，金屬零件疲勞恐在其中扮演要角，飛安問題日益嚴重的魚鷹機又遇挫折。事發後，美軍已再度停飛部分魚鷹機。

美聯社報導，美國海軍航空系統司令部（Naval AirSystems Command）發言人哈特（Marcia Hart）表示，負責美軍魚鷹機計畫的海軍航空系統司令部司令齊必（Carl Chebi）上週「出於審慎考量」，建議魚鷹機停飛。

美國陸戰隊、海軍、空軍分別透過聲明告訴美聯社，正在遵循停飛建議。陸戰隊表示，陸戰隊的魚鷹機從6日開始停飛，至少會到9日；而海軍與空軍預計停飛更長時間，以便調查金屬疲勞的原因。

美聯社上月發布一項針對魚鷹機的深度調查，指出魚鷹機的飛安問題在過去5年大幅攀升，一些零件耗損速度比預期快，而飛機本身設計成為許多事故的肇因。魚鷹機具備直升機的垂直起降能力，也能像飛機一樣水平飛行。

報告發布後，幾名美國國會議員致函國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），要求他再度停飛魚鷹機，直到找到方法因應美聯社指出的安全與設計問題。

美軍一架魚鷹機11月20日險些墜毀在美國新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon Air Force Base），這起事件與美軍一架CV-22魚鷹機去年在日本外海墜毀、造成機上8人喪生事件有些相似之處。

在去年這起事件中，魚鷹機左側螺旋槳齒輪箱內的金屬齒輪斷裂，鑄成災難性事故。當時機組員並未意識到這種狀況的嚴重性，沒有就近降落。

在這起致命事故中獲得的教訓，可能挽救了最近遭遇緊急狀況的相關人員。儘管事故調查尚未完成，迫降在坎農空軍基地的魚鷹機機組人員起飛後不久即接獲類似警告，一具發動機接著失去動力，所幸飛行員快速降落並逃過一劫。

初步調查發現，在坎農空軍基地這起事件中，類似的金屬缺陷可能起了一定作用，不過與日本外海墜機事故中斷裂的零件不一樣。

遭質疑的金屬被稱為X-53 VIMVAR。調查美軍魚鷹機2023年11月墜毀日本外海事故的人員發現，失靈的金屬齒輪存在多個夾雜物，或在製造過程中金屬中混入數種外來材料而產生的極小「弱點」，而這些「弱點」恐導致金屬疲勞及斷裂。

美軍魚鷹機墜毀日本外海之後，調查人員指出，過去曾發生7起齒輪斷裂事件，很可能是相同的金屬「弱點」所致。

自那時起，美軍與製造魚鷹機傳輸系統與組裝魚鷹機的貝爾德事隆公司（Bell Textron），已試圖加強這種金屬的強度。