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失手勒死黑人稱「為保護大眾」 美國前海軍陸戰隊員獲判無罪
美國去年發生一起地鐵悲劇，一名黑人男子在車廂內失控，遭到前海軍陸戰隊員壓制死亡，檢方依過失殺人起訴該名前隊員。日前法院審理此案，最終判決無罪。
根據《CNN》報導，去年一名30歲黑人男子尼利（Neely）在紐約地鐵車廂內失控，對著其他乘客大吼大叫，此時一名前海軍陸戰隊員丹尼爾（Daniel Penny）出手，從後方勒住尼利的脖子，將他壓制在地上。當丹尼爾鬆手時，尼利已經失去生命跡象。
丹尼爾制伏尼利的影片在網路瘋傳，引發兩派激辯。由於尼利無家可歸，又有精神疾病與毒品問題，因此一部分人贊同丹尼爾保護其他乘客的舉動；然而另一派人認為丹尼爾下手太狠，尼利的膚色也引發更廣泛的種族問題：「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」。
經過屍檢後，法醫裁定尼利的死因為「頸部受壓（窒息）」，不過辯方律師認為，除了丹尼爾的壓制，還有很多因素可能導致尼利的死亡，例如他原本就患有的疾病或毒品。
檢方以過失殺人罪起訴丹尼爾，指出當時尼利明明已經停止掙扎，丹尼爾卻仍掐著他不放。丹尼爾則表示他並不想傷害尼利，「我只是想阻止他傷害其他人」。
本案日前開庭審理，陪審團裁定丹尼爾的過失殺人罪不成立。尼利的父親對此判決非常失望。
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