快訊

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

推班班喝鮮奶 農業部長陳駿季獲全教總頒「教育金驢獎」

超級併購日交易敲定350億美元 美企對川普上台超有信心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
私募股權先驅GTCR以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾（Arthur J Gallagher），是今年最大規模的資產出售案。路透
私募股權先驅GTCR以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾（Arthur J Gallagher），是今年最大規模的資產出售案。路透

美國企業周一一口氣敲定超過350億美元的併購交易，市場對川普當選後的經營環境展現信心。

周一一共宣布四樁交易，包括宏盟集團（Omnicom）以130億美元全股票交易收購廣告同業 Interpublic；阿波羅全球管理公司（Apollo Global）旗下包裝和容器製造商Novolex以70億美元收購Pactiv Evergreen。

周一的併購熱潮不僅規模龐大，也展現多樣性，可見美國企業高層對營運環境充滿信心。不少人預期，未來在川普政府的領導下，併購環境會比現任總統拜登更為友善。

今年迄今全球併購規模已超越2023年全年，去年受高利率、地緣政治不確定性以及拜登政府嚴格落實反壟斷的影響，交易規模十年來首度跌破3兆美元。

根據倫敦證券交易所數據，今年併購交易額已達2.9兆美元，較去年同期成長10%。幾樁大型收購案帶動交易復甦，包括美國食品集團瑪氏（Mars）以360億美元收購Kellanova，以及Capital One以350億美元收購Discover Financial Services。

另外，彭博周一引述知情人士報導，零食和糖果公司億滋國際（Mondelez International）正研擬收購擁有Kisses品牌的巧克力製造商好時公司（Hershey），可能締造一家營收額合計接近500億美元的食品巨擘。

摩根大通（JPMorgan）全球併購與顧問業務負責人 Anu Aiyengar說：「併購的關鍵在於確定性。儘管地緣政治風險依然存在，但選舉結果帶來的確定性無疑有所助益。」

周一，芝加哥的私募股權先驅GTCR宣布，將以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾（AJG），是今年最大規模的資產出售案。

Novolex 收購Pactiv Evergreen一案，也展現大型銀行更有意願融資支持私募基金主導的大型交易。過去幾年銀行因利率上揚導致損失而縮減放款，如今的態度已明顯轉變。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

川普首次執政期間 台灣科技股行情熱

關稅戰提前開打？ 杜魯多：川普課25%高關稅 加拿大必將奉還

阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題

面對川普2.0 前人行副行長：中國經濟需要新動力

相關新聞

常春藤名校高材生指醫保CEO「罪有應得」 遭盤查時開始發抖

美國聯合健保公司執行長湯普森日前在街頭遭行刑式槍殺，紐約警方9日證實將26歲曼吉奧（Luigi Mangione）列為重...

超級併購日交易敲定350億美元 美企對川普上台超有信心

美國企業周一一口氣敲定超過350億美元的併購交易，市場對川普當選後的經營環境展現信心。

美國大選萬眾矚目 韋氏辭典評選2024年代表字「極化」

2024美國總統大選結果震撼出爐，恐為地緣政治和全球經濟帶來重大影響，美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webst...

美媒體大亨繼承官司 紐時：老梅鐸不得變更家族信託安排

國際媒體大亨梅鐸的家族繼承官司9月中開庭，「紐約時報」報導，承審法官認為93歲的老梅鐸「惡意」修改家族信託繼承，將媒體主...

中駭客組織「鹽颱風」入侵 FBI等將向眾議院簡報

美國官員今天表示，聯邦調查局等政府機構明天將向聯邦眾議院進行機密簡報，內容有關中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt ...

槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

華爾街日報（WSJ）報導，美國聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。