超級併購日交易敲定350億美元 美企對川普上台超有信心

美國企業周一一口氣敲定超過350億美元的併購交易，市場對川普當選後的經營環境展現信心。

周一一共宣布四樁交易，包括宏盟集團（Omnicom）以130億美元全股票交易收購廣告同業 Interpublic；阿波羅全球管理公司（Apollo Global）旗下包裝和容器製造商Novolex以70億美元收購Pactiv Evergreen。

周一的併購熱潮不僅規模龐大，也展現多樣性，可見美國企業高層對營運環境充滿信心。不少人預期，未來在川普政府的領導下，併購環境會比現任總統拜登更為友善。

今年迄今全球併購規模已超越2023年全年，去年受高利率、地緣政治不確定性以及拜登政府嚴格落實反壟斷的影響，交易規模十年來首度跌破3兆美元。

根據倫敦證券交易所數據，今年併購交易額已達2.9兆美元，較去年同期成長10%。幾樁大型收購案帶動交易復甦，包括美國食品集團瑪氏（Mars）以360億美元收購Kellanova，以及Capital One以350億美元收購Discover Financial Services。

另外，彭博周一引述知情人士報導，零食和糖果公司億滋國際（Mondelez International）正研擬收購擁有Kisses品牌的巧克力製造商好時公司（Hershey），可能締造一家營收額合計接近500億美元的食品巨擘。

摩根大通（JPMorgan）全球併購與顧問業務負責人 Anu Aiyengar說：「併購的關鍵在於確定性。儘管地緣政治風險依然存在，但選舉結果帶來的確定性無疑有所助益。」

周一，芝加哥的私募股權先驅GTCR宣布，將以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾（AJG），是今年最大規模的資產出售案。

Novolex 收購Pactiv Evergreen一案，也展現大型銀行更有意願融資支持私募基金主導的大型交易。過去幾年銀行因利率上揚導致損失而縮減放款，如今的態度已明顯轉變。