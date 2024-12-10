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11月發生迫降事件 美軍再度停飛部分魚鷹機

中央社／ 東京10日綜合外電報導

美國空軍的魚鷹型傾斜旋翼飛機11月在美國發生迫降事件後，美軍已停飛部分魚鷹機，五角大廈也已將此事通知日本政府。

日本富士新聞網（FNN）報導，美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）9日受訪時透露，鑒於空軍的魚鷹機11月在美國新墨西哥州迫降，6日已建議美軍所有軍種的魚鷹機（Osprey）全數停飛。

美國空軍特種作戰司令部（Air Force SpecialOperations Command, AFSOC）6日因此停飛空軍全數魚鷹機之外，陸戰隊也決定自6日起的96小時，停止不必要的飛行；美國海軍也透過聲明告訴美聯社正在遵循這項停飛建議。

美國國防部已將此事通知日本政府。

2023年11月29日，美軍一架CV-22魚鷹機在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，機上8人殉職，美軍事後一度停飛部署在全球的魚鷹機隊，但今年3月考量已有飛安確保措施後讓魚鷹機復飛。

不過魚鷹機相繼在多地發生事故，使美國國會議員等人質疑魚鷹機的安全性。

日本放送協會（NHK）引述美聯社（AP）報導，美軍停飛部分魚鷹機的原因，與美國西部新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon Air Force Base）11月20日發生魚鷹機迫降事件有關，當時魚鷹機內部的零件金屬疲勞導致發動機故障，差點發生墜毀事故。

共同社報導，日本防衛大臣中谷元今天在記者會上表示，正在與美方進行確認。關於自衛隊的魚鷹機，中谷元回應，「將根據確認結果適當因應。」

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