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槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

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槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
26歲曼吉奧被列為在紐約市槍殺聯合健保公司執行長湯普森的重大嫌疑人。圖／取自@shortmagsmle在X的照片
26歲曼吉奧被列為在紐約市槍殺聯合健保公司執行長湯普森的重大嫌疑人。圖／取自@shortmagsmle在X的照片

華爾街日報（WSJ）報導，美國聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）日前遭槍殺，紐約警方9日表示已經將26歲曼吉奧（Luigi Mangione）列為重大嫌疑人，他是常春藤盟校高材生，曾在科技業任職，被捕也起出槍械消音器、3D列印幽靈槍與多張假證件；消息一出後，他的社群立刻漲粉數萬人。

聯合健保公司是美國兩大私人醫療保險公司之一，執行長湯普森4日在紐約街頭遭行刑式槍殺，警方直到9日才抓到嫌疑人，一部分原因是民眾對醫保公司的反感因而選擇不協助警方辦案。

曼吉奧畢業於賓州大學，曾是巴爾的摩一所預備學校的畢業生致詞代表，並在科技行業工作。

紐約警方證實，賓州阿爾圖納（Altoona）一家麥當勞員工9日發現曼吉奧與警方公布的槍手相似後隨即報警。

警方表示，曼吉奧的行為舉止可疑，持有一個槍械消音器、一把可能使用3D列印製造的「幽靈槍」、以及與嫌犯相符的衣物和面具。他還攜帶了一本美國護照和多張偽造身份證件，其中包括一張紐澤西身分證，這與嫌犯用來入住紐約市一家青年旅館時所使用的身份證相符。

紐約市警察局刑事調查部主管肯尼（Joseph Kenny）表示，曼吉奧還隨身攜帶一份手寫的三頁文件，內容顯示出他對美國企業界抱有「某些惡意」。目前推斷他是單獨行動，且沒有潛逃出境之虞。

報導指出，曼吉奧在網路特別活躍，經常分享與朋友或旅行的照片，曾發文表達對數學定理、日本出生率和前福斯新聞主持人卡爾森的想法。也曾在書評網站Goodreads發表對「大學炸彈客」卡辛斯基（Theodore Kaczynski）的評論，並表示卡辛斯基雖然是暴力分子，但更準確說是極端政治革命者。卡辛斯基在1978年至1995年間引爆自製炸彈造成3人死亡、20多人受傷。

曼吉奧的社群帳號在9日當天，大漲數萬名粉絲。

命案 槍枝 紐約 美國

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