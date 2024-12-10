槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

華爾街日報（WSJ）報導，美國聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）日前遭槍殺，紐約警方9日表示已經將26歲曼吉奧（Luigi Mangione）列為重大嫌疑人，他是常春藤盟校高材生，曾在科技業任職，被捕也起出槍械消音器、3D列印幽靈槍與多張假證件；消息一出後，他的社群立刻漲粉數萬人。

聯合健保公司是美國兩大私人醫療保險公司之一，執行長湯普森4日在紐約街頭遭行刑式槍殺，警方直到9日才抓到嫌疑人，一部分原因是民眾對醫保公司的反感因而選擇不協助警方辦案。

曼吉奧畢業於賓州大學，曾是巴爾的摩一所預備學校的畢業生致詞代表，並在科技行業工作。

紐約警方證實，賓州阿爾圖納（Altoona）一家麥當勞員工9日發現曼吉奧與警方公布的槍手相似後隨即報警。

警方表示，曼吉奧的行為舉止可疑，持有一個槍械消音器、一把可能使用3D列印製造的「幽靈槍」、以及與嫌犯相符的衣物和面具。他還攜帶了一本美國護照和多張偽造身份證件，其中包括一張紐澤西身分證，這與嫌犯用來入住紐約市一家青年旅館時所使用的身份證相符。

紐約市警察局刑事調查部主管肯尼（Joseph Kenny）表示，曼吉奧還隨身攜帶一份手寫的三頁文件，內容顯示出他對美國企業界抱有「某些惡意」。目前推斷他是單獨行動，且沒有潛逃出境之虞。

報導指出，曼吉奧在網路特別活躍，經常分享與朋友或旅行的照片，曾發文表達對數學定理、日本出生率和前福斯新聞主持人卡爾森的想法。也曾在書評網站Goodreads發表對「大學炸彈客」卡辛斯基（Theodore Kaczynski）的評論，並表示卡辛斯基雖然是暴力分子，但更準確說是極端政治革命者。卡辛斯基在1978年至1995年間引爆自製炸彈造成3人死亡、20多人受傷。

曼吉奧的社群帳號在9日當天，大漲數萬名粉絲。