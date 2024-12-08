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聯合健保執行長槍擊案 紐約市長：已確認犯嫌身分

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
紐約市長亞當斯（Eric Adams）。美聯社
紐約市長亞當斯（Eric Adams）。美聯社

美國「紐約郵報」今天引述紐約市長的話報導，當局已經掌握保險公司執行長當街遇害案涉案男子的身分，且正一步步收緊圍捕範圍。

路透社引述紐約郵報（New York Post）報導指出，紐約市長亞當斯（Eric Adams）拒絕透露犯嫌姓名，但向媒體表示：「（警方）正在收緊搜捕網。」

聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）保險部執行長湯普森（Brian Thompson）4日上午6時45分左右在紐約曼哈頓（Manhattan）遭人當街開槍，背部中彈。警方稱犯嫌蒙著臉、潛伏一旁伺機而動，是一起有針對性的攻擊行動。

湯普森現年50歲，2021年4月出任聯合健康保險公司保險部門執行長。案發前，聯合健康保險公司正準備在紐約第6大道（Sixth Avenue）的希爾頓（Hilton）飯店舉行年度投資者大會。

槍手逃跑時穿著連帽式夾克，戴著頭套、背著背包，他先是徒步逃跑，後來騎上一輛電動自行車遁入中央公園（Central Park）。警方旋即展開大規模緝捕行動。

紐約郵報引述亞當斯的話指出，警方暫不公布犯嫌姓名，以免讓他掌握任何優勢。

至於案發後公布監視器畫面，亞當斯說：「我們揭露他的臉…也會公布他是誰，我們要將他繩之以法。」

紐約警方昨天表示，鑒於有監視器拍到犯嫌搭乘計程車前往長途巴士站，他們認為犯嫌已離開紐約市。

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