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白宮官員：中國透過駭客組織「鹽颱風」入侵 美高階官員遭錄音

中央社／ 巴林麥納瑪7日綜合外電報導
美國副國安顧問紐柏格。(美聯社)
美國副國安顧問紐柏格。(美聯社)

美國白宮官員今天表示，當局認為，中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）竊取通話資料，包括「非常高階」的美國官員通話內容都遭到錄音。

路透社報導，負責網路與新興科技的美國副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）在中東國家巴林舉行的安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）做出上述表示。

紐伯格說，雖然大量美國人資料可能遭竊，但美國官員認為，這次駭客行動的目標具更明顯針對性。

「我們相信，他們竊聽並錄音的通話集中在非常高階的政治人物身上。」

「我們仍在調查駭客活動的範圍和規模。」

「紐約時報」10月報導，美國總統當選人川普的家人和拜登政府官員都是入侵電信公司的中國駭客目標。

美國1名高階官員本週表示，全球有數十家企業遭遇「鹽颱風」駭客攻擊，其中包括至少8家美國電信和電信基礎設施業者。

美國 颱風 駭客

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