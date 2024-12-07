美保險公司執行長慘死街頭 警：槍手疑逃離紐約市

美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長遭人當街擊斃，現已過了追捕槍手的黃金48小時，紐約市警察局局長今天表示，警方認為槍手已逃離紐約市。

路透社報導，聯合健康保險公司50歲保險部執行長湯普森（Brian Thompson）4日在曼哈頓（Manhattan）希爾頓飯店外遭人當街槍殺，警方稱這顯然是有針對性的攻擊。警方公布犯嫌的多張照片，案發後他逃離現場，騎著電動自行車遁入中央公園（Central Park）裡，警方請求公眾協助追緝此人下落。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名警方消息人士說法指出，調查人員今天在中央公園內找到一個據信為犯嫌所有的背包。這個被棄置的背包內可能裝有相關證據，警方第一次搜索時沒有發現這個背包，是後續擴大搜尋這座占地341公頃的公園時才發現背包。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）今天稍早接受CNN訪問時表示，在新的影片顯示槍手抵達巴士總站後，當局現在認為此人已離開紐約市。

紐約市警察局探長肯尼（Joseph Kenny）受訪指出，影片顯示犯嫌上了一台計程車，前往曼哈頓上城（Upper Manhattan）喬治華盛頓橋（GeorgeWashington Bridge）附近的港務局巴士站。

肯尼說：「這些巴士都是州際巴士，所以我們認為他可能已經離開紐約市。」

安全專家警告說這類犯行案發後48小時內是追捕槍手的黃金時期，然而現在時機已過。

警方尚未確認犯嫌身分，至少沒有對外公開。多家媒體報導，警方認為槍手在案發10天前搭乘亞特蘭大發車的灰狗巴士（Greyhound）抵達紐約，用紐澤西州的假證件入住曼哈頓青年旅舍。路透社目前無法獨立查證這項說法。

警方懸賞1萬美元（約新台幣32萬元）尋求線索抓捕這名槍手。