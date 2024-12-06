紐約警方公布監視畫面 凶嫌槍殺聯合健保執行長逃逸

紐約警方今天公布新的監視器畫面，顯示一名男子據信是在曼哈頓一家飯店外，於光天化日下近距離射殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森的凶嫌。

法新社報導，在最新的影像中，嫌犯面容清晰可見，他正微笑或大笑；這表明昨天發生震驚全美的謀殺事件後，追捕工作取得了進展。

這起攻擊發生在眾目睽睽之下，電視台一再重播這段監視錄影畫面，數以百萬計的人目睹這名蒙面凶嫌持槍射殺美國最大的醫療保險公司之一聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson）。

湯普森原定出席年度投資人會議，卻於清晨時分在希爾頓飯店外遭槍手連開數槍後身亡。

警方尚未透露凶嫌作案動機，也未證實「紐約時報」（The New York Times）的報導；報導中聲稱在現場發現的彈殼上寫有「延後」和「拒絕」這些保險公司常用來駁回理賠的字眼。

監視器畫面顯示，50歲的湯普森站在曼哈頓中城希爾頓飯店外的人行道上，一名穿著帽T、臉部下半部被遮住的男子從背後接近他，隨後連開數槍，湯普森當場倒地。

凶嫌先徒步逃離現場，後來騎著租來的自行車朝中央公園（Central Park）方向逃逸。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）昨天在記者會中表示：「所有跡象表明，這是一場有預謀、有計畫的針對性攻擊。」