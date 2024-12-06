北加州小學槍擊案 槍手為無家可歸者有心理問題

北加州一所小型宗教學校4日發生槍擊案，槍手自戕身亡，2名受傷兒童仍在治療。執法部門今天確認槍手為56歲的無家可歸者，具長期犯罪紀錄和心理健康問題，事發前還與校長會面討論「假孫子」入學事宜。

美國4日再度傳出校園槍擊案。北加州帕勒莫（Palermo）一所8年制小型宗教學校「羽毛河安息日學校」（Feather River School of Seventh-DayAdventists）內，2名分別為5歲和6歲的男童，在槍擊事件中受到重傷，槍手在自戕後身亡。

布特郡（Butte County）警長哈尼亞（Kory L.Honea）今天下午召開記者會，表示槍手為一名56歲的男子李頓（Glenn Litton），是一名無家可歸者，有長期犯罪紀錄和心理健康問題。

哈尼亞表示，槍擊案發生之前，李頓先以假名與「羽毛河安息日學校」校長會面，討論讓「孫子」入學的事情。這場會議其實是一個騙局，李頓根本沒有孫子。

會議結束後，李頓於下午1時左右向2名男童開槍。加州公路警察（California Highway Patrol）抵達現場後發現李頓已自戕身亡。

「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）指出，一顆子彈穿過5歲男童沃爾福（Elias Wolford）的胸部和腹部。6歲男童曼德斯（Roman Mendez）身體則有兩處受到槍傷，接受手術治療，可能還要進行幾次手術，家人正為他的醫療費用籌措資金。

「羽毛河安息日學校」學生人數只有不到36人，整個社區因經歷創傷陷入悲痛之中。

哈尼亞還指出，李頓於一封聲明上寫到，「我，國際聯盟的葛倫利頓中尉，針對美國參與種族滅絕和壓迫巴勒斯坦人以及對葉門的攻擊，採取了必要的反制措施」。

當地副警長與聯邦調查局（FBI）和美國國土安全部合作調查，找不到李頓提及的國際聯盟（International Alliance）存在的證據。

哈尼亞說，槍手似乎從各種來源獲取訊息，將各類訊息匯集在腦海，「形成一個可能是錯誤的、或者與我們不同的現實」。