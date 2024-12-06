北加州7.0強震侵襲 專家籲嚴防1989年大地震再現

北加州今天發生規模7.0強震，一度傳出海嘯警報隨後解除。外界質疑是否錯發警報，加州當局表示不能掉以輕心。加州位處地震帶，專家指出每75年便可能發生一次像1989年造成逾60人死亡、重創經濟的大地震。

北加州近海當地時間5日上午10時44分發生規模7.0強震，隨後約500萬名民眾接獲海嘯警報，被告知遠離海岸、港口、碼頭，往內陸方向移動。舊金山官員接獲消息指出，海嘯預計會在中午12時10分抵達，記者於12時35分接獲海嘯警報解除的訊息通知。

加州「信使新聞」指出，這是2022年1月傳出海底火山爆發以來首度出現類似警報。

許多舊金山灣區民眾在這2小時裡感到不知所措。「加州不時會有地震，但海嘯不管出現在哪裡都不尋常，灣區四周都是海水，若海嘯真的發生，這裡會跟牛仔競技場一樣混亂。」在舊金山咖啡店工作的麥克斯威爾（James Maxwell）心有餘悸地告訴記者。

美國地質調查所（USGS）指出，這次地震發生在門多西諾（Mendocino）斷層帶上或者附近，在三個板塊交界之處。4日，該地區曾發生規模4.4和4.2的地震。過去50年，出現過4次超過規模7.0的強震，最近一次是在2005年、當時規模達7.2。

不過，北加州最危險的斷層是在內陸的「海沃-羅傑斯溪斷層」（Hayward-Rodgers Creek Fault），未來30年發生地震的機率為31%。海沃段從聖荷西（SanJose）以東開始向北穿過奧克蘭（Oakland）和柏克萊（Berkeley）等大城市，若地牛翻身恐釀成不小損失。

另外，1989年10月17日發生的洛馬普利塔（LomaPrieta）強震也在三大斷層之一的聖安德里亞斯斷層（San Andreas Fault），當時造成舊金山灣區基礎設施嚴重損毀，連接舊金山和奧克蘭的海灣大橋和部分高速公路斷裂，逾60人死亡、逾3000人受傷。

主責舊金山58層樓高千禧塔（Millennium Tower）修復工程的結構技師漢伯格（Ron Hamburger）長期研究地震對美國建築影響。他接受中央社訪問表示，在舊金山灣區，一場具破壞性的地震可能每25年發生一次，像1989年的大地震可能每75年一次。

他表示，距離1989年大地震已經過了一段相對平靜的時間，因此雖然不可能確切知道何時，但舊金山灣區隨時都可能再次發生大地震。儘管無法阻止地震的發生，但透過不斷改良建築物和結構的設計與施工方式，可以減少地震造成的破壞力。

有鑑於舊金山灣區過去的地震歷史，加上這次地震規模達到7.0，加州政府格外嚴加防範。今天強震引發的警報很快解除，也沒有湧現巨浪，外界質疑是否錯發警報。

美國國家氣象局（National Weather Service）舊金山灣區辦公室氣象學家賈西亞（Brian Garcia）表示，「由於這次地震距離（陸地）非常近，規模也很大，且持續時間較長，因此出於謹慎考量發出了警報。」

加州緊急服務辦公室的發言人巴默（Amy Palmer）也表示，瞭解警報可能會造成民眾驚慌，但一旦地震發生在近海時，「時間非常有限」，大家採取了正確的行動。