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馬斯克訪國會爭取支持 喊取消電動車稅務優惠

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統當選人川普欽點馬斯克共同執掌政府效率部。（路透）
美國總統當選人川普欽點馬斯克共同執掌政府效率部。（路透）

美國總統當選人川普任命的政府效率部（DOGE）共同主管馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）5日拜會共和黨國會議員，為降低政府開支爭取支持；馬斯克在國會表示，要確保公帑花費得宜，支持取消拜登政府的電動車稅務優惠。

美國政府最新年度支出為6.8兆美元，馬斯克設定要節省2兆美元，路透報導，馬斯克並未說明多快達成這些目標，而他與拉馬斯米瓦建議替聯邦政府瘦身，且取消若干已到期的福利計畫，包含退伍軍人的醫療保健；不過，福利縮水可能引發國會反對。

馬斯克與拉馬斯米瓦磨刀霍霍外，美國聯邦參眾兩院均成立政府效率部黨團（DOGE Caucus）。

參議院的DOGE黨團由恩斯特（Joni Ernst）領導，並在5日上午首度開會，拉馬斯瓦米等人與會；同時，馬斯克正拜會下任參院共和黨領袖熊恩（John Thune）。

馬斯克5日上午肩扛著四歲兒子穿越國會走廊，拜會議員；他說，要確保公帑花費得宜；熊恩稱會結界所能協助政府效率部。

針對拜登政府前年通過法案，以7500美元的稅收抵免額度，來鼓勵民眾購買電動車並應對氣候變遷，馬斯克說：「我們應該告別所有的抵免。」

馬斯克今年7月在社群平台X推文稱，政府應取消稅收抵免，他認為沒了補貼，更能幫助自家電動車品牌特斯拉（Tesla）發展，因此他主張全面取消抵免。

路透報導，馬斯克的公司從聯邦政府合約與稅收優惠中獲益，同時也受到政府監管；到目前為止，馬斯克領導政府效率部與自家公司的利益衝突問題，還沒解決。

聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）在會晤馬斯克後形容，這是一場非正式的一對一討論會，討論如何促進政府效能，以節省納稅人的血汗錢及提升政府效能；她說，「我們沒有涉及任何具體細節」，馬斯克的活力與奉獻精神令她印象深刻。

至於參院DOGE黨團的首次會議，Politico報導，恩斯特打算先聚焦改革遠距工作的政策，來減少那些少用或不用的辦公室數量；此外，恩斯特告訴Politico，打算盤點聯邦政府辦公空間，重新安排甚至把部分單位移出華府辦公。

聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）會後表示，現在談黨團的優先工作為時尚早，這將是川普政府未來4年持續努力的目標。

議員 馬斯克

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