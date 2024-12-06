北加州規模7地震…沿海地區搖晃劇烈 居民緊急開車上山坡避難
北加州近海今天上午發生規模7.0地震，沿海地區搖晃劇烈，舊金山以東的東灣大城奧克蘭市也感受到搖晃。由於一度出現海嘯警報，不少舊金山沿海居民緊急開車上坡地，大眾交通系統受到影響。海嘯警報已經解除。
北加州近海今天上午10時44分發生規模7.0的地震，震央在太平洋海域，距離洪堡郡（Humboldt County）尤利卡（Eureka）沿岸約40英里（約64公里）。
加州東灣大城市奧克蘭（Oakland）附近都能感受到搖晃；舊金山灣區捷運系統（BART）系統延誤，捷運系統的海灣隧道（Transbay Tube）緊急關閉。
捷運系統一名發言人表示，由於海嘯警報，建議跨越海灣的乘客尋找替代交通方式，另外，舊金山灣西側的地下車站列車已被清空。
美國國家氣象局（National Weather Service）一度發布海嘯警報，提醒民眾遠離岸邊，約1小時過後宣布解除警報。
鄰近沿海的城鎮包括芬岱爾市（Ferndale）、力拓戴爾（Rio Dell）、佛杜納（Fortuna）等城市感受到劇烈搖晃。截至目前尚無重大傷亡傳出。
不過尤利卡地方報紙Times-Standard報導，洪堡郡數千名居民面臨斷電情形。加州運輸部（Caltrans）發言人馬查多（Manny Machado）警告民眾避免開車進入州際公路，先讓人員進行檢查。
當地居民米契爾（Rhonda Mitchell）在地震發生數分鐘後表示，感覺到地板不停來回劇烈搖晃，「感覺像是不會停止一樣。這是我此生經歷過最長的一次地震」。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，芬岱爾有零星建築損壞。
這是加州自2019年克恩郡（Kern County）經歷規模7.1強震以後規模最大的地震。
原本預計海嘯將在中午後不久抵達舊金山灣，並可能引發大規模、危險的洪水。民眾一度被通知撤離到地勢較高的地方或高層建築。
美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）後來排除美國西岸、阿拉斯加等地的海嘯。
儘管如此，海嘯警報造成灣區沿海民眾不安。在舊金山，許多沿海地區的辦公室員工紛紛撤離，往城市內高處移動。加州「信使新聞」報導，舊金山居民泰特（Lexi Tate）跟著友人一同開車往坡地移動，看見不少舊金山居民一起開上坡地的景象。
舊金山交通局指出，已與緊急應變部門密切合作，確保工作人員與乘客安全，暫時關閉市中心內的車站，並將車輛改道、避開沿海地區。
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