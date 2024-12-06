規模7強震撼動北加州海岸 海嘯警報解除

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導

美國北加州近海今天發生規模7.0強烈地震後，當局對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，國家氣象局說共約470萬人處於警報範圍內，目前警報已解除。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS），當地時間上午10時44分（格林威治時間18時44分）發生這起規模7.0的地震，震源深度僅10公里，震央距離芬岱爾（Ferndale）約68公里。

美聯社報導，USGS預估，超過130萬人居住地近到可以感受到地震。

另有媒體報導，包括灣區在內的整個地區都有震感，有些人說他們感受到強烈晃動及腳下的滾滾波動。

美國國家氣象局（National Weather Service）在檀香山（Honolulu）的海嘯警報中心（Tsunami WarningCenter）稍早發布警報表示：「根據初步地震參數…地震震央300公里範圍內的海岸可能面臨危險海嘯。」

路透社報導，氣象局還說，加州與俄勒岡州約470萬居民處於海嘯警報範圍，包括舊金山（SanFrancisco）及周圍灣區的大片範圍；柏克萊市（Cityof Berkeley）警察局對市內部分區域發布疏散令。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，智慧型手機用戶一度接收到要他們立即移動到高處的警告，內容寫道：「一系列強勁的波浪和海流可能影響您附近的海岸。…您有危險，遠離沿海水域。」

地震 海嘯 警報

延伸閱讀

北加州近海強震規模7.0 發布海嘯警報

規模5.5以上地震逾35起創新高 花蓮年收64次警報

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

【重磅快評】台灣的「群震」現象大增 意謂什麼？

相關新聞

洛杉磯庇護城市條例通過 禁用市資源執行聯邦移民法

美國自由派司法管轄區為川普重返白宮預做準備之際，洛杉磯市議會今天投票通過條例，賦予這個全美第2大都會「庇護城市」的地位

美國教師全裸夜闖小學！教室藏大麻、性玩具 遭逮還毆打警察

有這種老師家長怎麼可能安心讓小孩上學？美國一名教師居然夜闖小學，被逮到時全身赤裸，現場還有大麻、性玩具等兒少不宜的用具。

聯合健保執行長湯普森遭槍殺 涉內線交易、詐欺正被調查

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約曼哈頓街頭遭暗殺，...

湯普森遭殺 妻曝：丈夫最近接到抱怨沒健保的民眾威脅

4日清晨在曼哈頓中城酒店外遭槍殺的聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson...

湯普森沒聘保鑣遇害 大企業可能配保安加強保護高管

聯合健保(UnitedHealthcare)公司執行長湯普森(Brian Thompson)4日晨在紐約曼哈頓市中心街頭...

美國9州300萬人將失健保 川普上任後白卡擴大補助恐重陷困境

隨著川普返回白宮，加上共和黨在2025年將完全掌控國會，「平價醫療法」(Affordable Care Act)的醫療補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。