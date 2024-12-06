川普提名金融學教授福肯德 擔任副財長

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
美國財政部。路透
美國財政部。路透

美國總統當選人川普已選擇在他第一任期執行新冠紓困計畫的金融學教授福肯德（Michael Faulkender），擔任財政部副部長，擔任美國財政部長提名人貝森特（Scott Benssent）麾下的「二把手」。

川普4日在自家社群媒體平台Truth Social表示：「麥克（Michael Faulkende）是知名的經濟學家與政策執行者，將推動我們的美國優先議程。」「他會協助財長提名人貝森特為全體美國人民帶來偉大的經濟繁榮，從而開啟美國全新的黃金年代。」

福肯德在美國優先政策研究所任職，幾乎肯定能進入川普新政府，他在馬里蘭大學的學術研究聚焦於企業資本結構、流動性以及主管薪酬。在川普的第一任期時，他在財政部擔任負責經濟政策的助卿。

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