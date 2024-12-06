紐約聯準銀行：川普過往關稅政策 對美國經濟的傷害超乎估算

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
紐約聯邦準備銀行公布的最新研究指出，川普在首任任期宣布的關稅訊息，對美國經濟帶來負面影響。
紐約聯邦準備銀行公布的最新研究指出，川普在首任任期宣布的關稅訊息，對美國經濟帶來負面影響。

紐約聯邦準備銀行最新公布的研究指出，美國總統當選人川普在首任任期對中國大陸進口產品加徵的關稅，對美國經濟造成超乎過去估算的不利影響。此時正值川普揚言明年1月上任後，將對美國貿易夥伴積極課徵關稅。

彭博資訊報導，紐約聯準銀行的研究指出，川普2018-2019年公告對中國大陸逾3,000億美元進口產品所徵收的10%-50%關稅，對美國經濟造成的負面影響「遠大於過去的估算」。

研究發現，在川普宣布關稅措施的那幾天，美國股市共跌了11.5%，相當於上市公司市值蒸發4.1兆美元，而且跌勢持續，在宣布的幾周後都未反彈。這些訊息也引發投資人「湧向安全」資產，導致美國公債值殖利率下跌，股市溢價（股市相對於較安全資產的報酬率）擴大。

綜合考量市場反應及其對股利所得、利息所得、勞工所得及稅收的影響，研究人員發現，這些關稅宣布訊息使預期效益減少3%。

紐約聯準銀行的研究人員指出，預期效益的減幅「遠大於標準貿易模型的效益預測」，「這份發現顯示，那些模型可能忽略了關稅可能對經濟造成影響的管道，例如關稅對創新的抑制效應、貿易不確定性升高對投資造成的負面後果，或是關稅訊息對全球貿易政策造成的動盪衝擊」。

川普 美國

延伸閱讀

洛杉磯庇護城市條例通過 禁用市資源執行聯邦移民法

強美元 讓金融業實力更壯大

中研院院士吳玉山：川普主義超越川普 台灣與盟邦是最大受害者？

「川普2.0」效應席捲而來 看懂2025經濟新變局

相關新聞

洛杉磯庇護城市條例通過 禁用市資源執行聯邦移民法

美國自由派司法管轄區為川普重返白宮預做準備之際，洛杉磯市議會今天投票通過條例，賦予這個全美第2大都會「庇護城市」的地位

美國教師全裸夜闖小學！教室藏大麻、性玩具 遭逮還毆打警察

有這種老師家長怎麼可能安心讓小孩上學？美國一名教師居然夜闖小學，被逮到時全身赤裸，現場還有大麻、性玩具等兒少不宜的用具。

聯合健保執行長湯普森遭槍殺 涉內線交易、詐欺正被調查

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約曼哈頓街頭遭暗殺，...

湯普森遭殺 妻曝：丈夫最近接到抱怨沒健保的民眾威脅

4日清晨在曼哈頓中城酒店外遭槍殺的聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson...

湯普森沒聘保鑣遇害 大企業可能配保安加強保護高管

聯合健保(UnitedHealthcare)公司執行長湯普森(Brian Thompson)4日晨在紐約曼哈頓市中心街頭...

美國9州300萬人將失健保 川普上任後白卡擴大補助恐重陷困境

隨著川普返回白宮，加上共和黨在2025年將完全掌控國會，「平價醫療法」(Affordable Care Act)的醫療補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。