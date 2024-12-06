貝佐斯向川普和馬斯克遞橄欖枝 支持推動鬆綁管制

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯日前發言支持川普新政府的政策方向。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯日前發言支持川普新政府的政策方向。美聯社

亞馬遜創辦人貝佐斯4日出席紐約時報主辦的活動時，發言支持美國總統當選人川普的新政府推動鬆綁管制政策，被認為是向川普、以及他的競爭對手馬斯克（Elon Musk）遞出橄欖枝。

川普即將上任，讓亞馬遜處於微妙地位。川普已承諾對進口產品課徵高昂關稅，而其中許多產品都亞馬遜網站販售。這些關稅將推升產品價格，貝佐斯自然想設法避免遭受這項政策影響。

貝佐斯在被問到關於川普的問題時，選擇強調兩人之間有共識的領域，「如果我們在談川普，我想會變得很有趣」，「我目前其實非常樂觀。他（川普）似乎會投入大量精力於減少規範。從我的觀點來看，如果我能幫得上忙，我將助他一臂之力」。

但他和川普仍有其他藩籬要跨越：他是川普顧問馬斯克的競爭對手。他和馬斯克都投資巨資於人工智慧（AI）和太空旅遊，各界也在揣測馬斯克可能會利用他與川普之間的密切關係，讓自家公司在競爭中處於上風。

貝佐斯則駁斥這種說法，「我接受他（馬斯克）表面上的說法，也就是他不會用自己政治權力給予自家公司優勢，或競爭對手陷於劣勢」，「我不憤世嫉俗的人生已獲得許多成功，我也非常少被占便宜，偶爾會這樣，但不常」。

川普 貝佐斯 馬斯克

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