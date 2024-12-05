洛杉磯庇護城市條例通過 禁用市資源執行聯邦移民法

美國自由派司法管轄區為川普重返白宮預做準備之際，洛杉磯市議會今天投票通過條例，賦予這個全美第2大都會「庇護城市」的地位。

法新社報導，該條例以一致同意通過，將禁止動用城市資源或人員來執行聯邦移民法。

川普似乎準備兌現競選支票，大規模驅逐無證移民，並任命強硬派進入其政府。

與此同時，以加州為首的美國各自由派政府試著建立壁壘，抵禦他們認為川普新總統任內可能出現的過度行為。

今天的投票通過緊急條款，將使條例在洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）簽署後的短短10天內生效。

議會並沒有進行辯論，因為這次投票是對先前協議的程序重複。

川普以打擊移民為競選主軸，造勢會時，常可看到支持者舉著「立即大規模驅逐出境」的標語。

川普堅稱，非法移民對犯罪負有不成比例的責任，儘管數據顯示美國公民人均犯罪數量更多。