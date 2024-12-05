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美國教師全裸夜闖小學！教室藏大麻、性玩具 遭逮還毆打警察

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名教師全裸夜闖小學。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名教師全裸夜闖小學。示意圖，非當事人。圖／ingimage

有這種老師家長怎麼可能安心讓小孩上學？美國一名教師居然夜闖小學，被逮到時全身赤裸，現場還有大麻、性玩具等兒少不宜的用具。

根據《CBS12》報導，美國佛羅里達州聖露西港一名教師喬（Joe Urias）在感恩節當晚闖入一所小學，警方獲報到場後，發現喬是全裸的，他立即穿上衣服試圖逃跑，過程中還毆打了副警長，但最終仍被壓制逮捕。

警方在喬窩藏的教室中，發現除了睡覺用的衣服外，還有大麻、性玩具、女性內衣等。

最終喬因猥褻和淫蕩行為、入室竊盜、持有大麻和毆打執法人員等多項罪名，被關押進監獄。

喬原本任職的學校貼出公告，說明學校所有員工都有經過背景調查和篩選，不會聘用未通過調查的人，並強調喬已是「前職員」，他的行為與學校無關，目前正在配合警方調查，表示將採取一切必要行動，確保喬不會返回校園。

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