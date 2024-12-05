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美國女童超市暴走！狂砸玻璃丟食物 路人想攔竟被嗆：別吼她

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女童在超市大暴走、亂摔商品。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名女童在超市大暴走、亂摔商品。示意圖，非當事人。圖／ingimage

孩子在公共場合發脾氣時，究竟該如何處理？美國一名女童日前在超市大暴走，到處亂砸商品，然而當有人試圖制止時，居然還被旁人阻攔。

根據《每日郵報》報導，美國一名女童日前在沃爾瑪超市暴走的行徑引發網路譁然。從影片中可看到，小女孩獨自一人踩踏、扔擲食品，不斷踢踹貨架、掃下商品，甚至砸碎玻璃瓶裝的飲料。

期間女童的監護人完全沒有現身，沃爾瑪的員工也只是站在一旁看著，而當旁人試圖阻止女孩的行徑時，一名女性居然「阻攔想阻止女童的人」，一邊不停說著：「不要碰她、不要吼她、你不知道她正在經歷什麼」。

不少網友都不認同女子維護女童的行為，也指出女童的舉止非常不恰當，「她的父母應該賠償所有損失，也該從這場錯誤中學會如何教導孩子」、「每個人都害怕後果而不干預，在我那個年代，這孩子不只會被店裡的人揍，回到家還會再被父母打一頓」、「沒有任何理由允許孩子在店裡大肆破壞，這裡不是什麼治療場所」、「沃爾瑪應該提告讓她的家長賠償。這個女孩沒有問題，她也知道自己不會受罰，太多人濫用心理問題當藉口了」。

沃爾瑪官方並未對此事做出回應，本起事件的時間、確切店址和女童暴走的原因尚不清楚。

沃爾瑪 美國 超市

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