美國聯合健保CEO遭當街槍殺！槍手在逃 遺孀曝「生前曾受威脅」
美國聯合健保公司（UnitedHealthcare）保險部門執行長湯普森（Brian Thompson）4日清晨在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍殺，紐約警局表示，這顯然是一起蓄意攻擊，槍手仍在逃，已公布犯嫌照片，並祭出1萬美元懸賞金。
現年50歲的湯普森4日上午6時46分左右，在紐約市曼哈頓中城的希爾頓飯店外遭到槍殺，當時他準備參加公司的「投資者日」會議。該會議在湯普森遇刺後取消。
紐約警察局探長肯尼（Joseph Kenny）在記者會上說，警方獲報後於上午6時48分抵達現場，發現湯普森躺在人行道上，背部和腿部都有槍傷，緊急送院後，於上午7時12分被宣告身亡。
據了解，槍手比湯普森提前5分鐘抵達飯店外，當湯普森出現並走向飯店時，槍手從一輛汽車後面走上人行道，從後接近湯普森，在距離其20呎的位置，朝其胸口連開數槍。
調查人員指出，槍手使用了帶有消音器的槍枝，但在射擊過程中手槍曾卡彈，但他迅速排除故障，繼續開槍。湯普森最終倒在牆邊的人行道上，而槍手則迅速逃逸。
肯尼說，槍手隨後進入54街和55街間的一條小徑，在第六大道騎上了一輛電動自行車，並進入中央公園。當時槍手戴著黑色口罩，穿著黑白運動鞋，背著一個「非常獨特」的灰色背包，並身穿連帽外套。
紐約警察局局長蒂施（Jessica Tisch）4日在記者會上表示，這是一起「有預謀，有計畫和針對性的襲擊」，稱似乎不是隨機的暴力行為，正進行全面調查，目前尚未逮捕任何人，已祭出1萬美元懸賞金。
湯普森遺孀波萊特（Paulette Thompson）透露，丈夫生前曾接到威脅，但具體細節不明。
據聯合健保公司官網，湯普森於2021年4月接任聯合健康的保險部執行長。聯合健保作為全美最大的私人健康保險公司，是聯合健康集團的一部分。據公司資訊，聯合健康集團在財富500強中排名第五。
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