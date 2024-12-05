美媒：聯合健康保險執行長湯普森紐約街頭遭槍殺

美國媒體報導，美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）今天在紐約市希爾頓飯店外遭到槍殺，顯然是有針對性的攻擊。

「紐約時報」（The New York Times）報導，現年50歲的湯普森於將近上午7時在紐約市曼哈頓（Manhattan）中城（Midtown）的希爾頓飯店外遭到槍殺。

美國財經媒體CNBC報導，知情人士指稱，嫌犯據描述使用帶有消音器的槍枝。

據形容，這名槍手當時戴著黑色口罩，事發後逃離現場，預計警方將展開緝凶行動。

警方已證實現場發生槍擊，警員目前聚集在飯店周圍地區，當地通常是曼哈頓繁忙的一角。