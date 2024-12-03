快訊

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

Microchip下調本季展望 將關閉亞利桑那廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微晶片科技2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠。路透
微晶片科技2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠。路透

美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微晶片科技（Microchip），2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠，將影響500名員工。該公司盤後股價一度應聲下挫3.5%。

微晶片科技過去幾季狀況動盪，設法應付車用晶片訂單趨緩、克服總經不確定性、並得清空先前為避免供給吃緊而建立的現有庫存

該公司表示，由於訂單少於預期，預估本季（10~12月）營收將接近先前預估值約10.3億美元的低端，遜於分析師預期的10.6億美元。該公司並將在明年7~9月季度關閉亞利桑那州工廠，每年可省下現金約9,000萬美元。

微晶片科技臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）說：「鑒於庫存水位高漲、並有充沛產能，決定關閉（亞利桑那州）坦佩市的晶圓製造設施Fab 2」。

微晶片科技表示，關廠應該有助調節下季的庫存水位，將影響約500名員工；該公司在奧勒岡州和科羅拉多州的工廠，有充足擴張空間，擬將產品製造從亞利桑那州廠轉到其他工廠。

微晶片科技前執行長穆爾希（Ganesh Moorthy）在11月底退休後，由桑希回鍋接掌大位。桑吉說，想對投資人澄清，即便他的職稱是臨時執行長，但只要有必要，他打算留任此職，尋找繼任者沒有明確時間表。

亞利桑那州 庫存 車用晶片

延伸閱讀

AIT主席羅森伯格發文送別 賴總統邀來台相見

高雄永安地下塑膠工廠今二度大火釀粒狀物汙染 環保局重罰

全台文青注意！中台灣最有味道「老屋新地標」華麗變身 開箱「文創、美學與餐飲」勝地、首家「雜誌圖書館」限時免費入館

新莊工廠貨梯竟成大怒神 移工直墜1樓送醫不治

相關新聞

夏威夷女失蹤近1月父尋人未果自殺 警揭新證：自願逃往墨西哥

上個月夏威夷一名女子抵達洛杉磯機場後下落不明，其父尋女多日未果自殺，本月警方證實該女穿越美墨邊境，進入墨西哥，屬「自願失蹤」案。

拜登出人意表赦免兒子杭特 白宮：憂政敵新司法迫害

白宮今天表示，總統拜登赦免他的兒子杭特．拜登（HunterBiden），部分原因是擔心即使在他卸任之後，他的政敵會繼續迫...

藍州褪色？紐約州民主黨註冊選民大減 無黨派增12%

最新數據顯示，紐約州民主黨註冊選民數量在過去四年內大幅減少，2020年至2024年，全州減少超過27萬人，其中紐約市占絕...

全美逾千萬無證客3%是華人 紐約、加州每5名無證客就有1亞裔

根據智庫「移民研究中心(Center for Migration Studies)」截止2022年最新數據顯示，全美共有...

北卡母親付8000美元 託人偷渡5歲女兒來美…在卡車上接應

福斯新聞網(Fox News)1日報導，德州公共安全廳(Department of Public Safety，DPS)...

起訴拜登杭特 特檢駁斥「有政治動機」

拜登總統1日為次子杭特‧拜登(Hunter Biden)特赦並批評起訴罪名是「司法失當」，司法部承辦此案的特別檢察官魏斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。