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拜登出人意表赦免兒子杭特 白宮：憂政敵新司法迫害

中央社／ 空軍一號/華盛頓2日綜合外電報導
白宮今天表示，總統拜登赦免他的兒子杭特．拜登（HunterBiden），部分原因是擔心即使在他卸任之後，他的政敵會繼續迫害杭特。(路透)
白宮今天表示，總統拜登赦免他的兒子杭特．拜登（HunterBiden），部分原因是擔心即使在他卸任之後，他的政敵會繼續迫害杭特。(路透)

白宮今天表示，總統拜登赦免他的兒子杭特．拜登（HunterBiden），部分原因是擔心即使在他卸任之後，他的政敵會繼續迫害杭特。

路透社報導，拜登昨天簽署對兒子杭特的無條件赦免令，他表示相信兒子遭到政敵選擇性起訴與不公平對待。

拜登過去曾表示不會赦免兒子，拜登今年6月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時，就是否排除赦免兒子的可能性時，他回答「是」。

拜登出人意表的赦免兒子之舉招致反對黨共和黨抨擊，同時也遭到民主黨內人士批評，同黨人士表示這可能會破壞公眾對法治的信任。拜登與民主黨曾以此理由批評川普。

多年來，杭特一直受到共和黨國會議員攻擊，指控他利用父親之名從事商業交易，但從未能提出明確的佐證。後來，杭特因非法取得槍枝與逃稅而遭到起訴。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天為拜登赦免兒子之舉辯護，並表示拜登認為杭特面臨政敵進一步折磨；尚皮耶並未明言因何人所致。尚皮耶是數位曾多次表示拜登不會赦免兒子的白宮官員之一。

尚皮耶強調，這並不是美國總統第一次赦免家庭成員。柯林頓（Bill Clinton）卸任前赦免同父異母的弟弟羅傑（Roger），川普赦免女兒的公公查爾斯．庫許納（Charles Kushner）。

尚皮耶表示拜登相信司法部，儘管拜登曾聲稱兒子的司法程序「受到政治因素影響」。

尚皮耶說，「有兩件事可能是真的：總統確實相信司法…系統和…司法部，而且他還相信兒子因政治因素而受到不公平對待」。

拜登昨天表示，他的兒子遭到選擇性起訴，但待遇與其他類似情況的人不同。他說「任何理性的人在審視杭特案件的事實後都無法得出其他結論，杭特是遭到刻意針對只因他是我的兒子；這是不對的。」

司法 拜登 杭特 白宮

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