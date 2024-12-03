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新婚之夜「新娘穿白紗」慘遭酒駕撞死！肇事女被判25年徒刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
圖為遇害新娘母親（圖左）。美聯社
圖為遇害新娘母親（圖左）。美聯社

美國南卡州一對新人去年在婚禮結束坐車離開現場時，遭酒醉駕駛追撞，導致新郎重傷、新娘當場身亡，如今該名27歲肇事駕駛潔米（Jamie Lee Komoroski）認罪後，於2日遭判處25年有期徒刑。

美聯社報導，肇事27歲女駕駛潔米去年4月28日在酒吧喝酒後，在限速25英里的海邊狹窄道路上以時速65英里狂飆，結果撞上一輛離開婚禮現場的高爾夫球車。

車禍當下，高爾夫球車被撞飛至約91公尺外，34歲新娘米勒（Samantha Miller）當場死亡，事發時依舊穿著白紗，新郎哈欽森（Aric Hutchinson）則全身多處骨折身受重傷。

根據今年6月報導，哈欽森將獲得86萬3300美元（約新台幣2821萬元）的和解金，他受訪回憶亡妻時，忍不住情緒潰堤，「我記得她說的最後一句話是，她希望這一晚永遠不會結束。我還在努力消化這件事」，並稱米勒是「一個不應該被帶走、了不起的人」。

潔米承認過失殺人罪、酒駕致死重罪及2項酒駕導致重大人身傷害的重罪，2日在查爾斯頓郡（Charleston）法庭被宣判量刑。

潔米表示，她現在意識到，自己過去對於酒精上癮，不在乎個人行為如何影響他人，對於所作所為「深感羞恥與抱歉」，「我希望能夠回到過去，復原這場可怕的悲劇。但我不能。對於那晚發生的事情，我將帶著深深的悔意度過餘生。」

新娘父親布萊德（Brad Warner）在宣判前表示，潔米可以道歉，但他一個字都不會聽進去，「我在餘生都會恨妳。當我抵達地獄，而妳也到來時，我會幫妳開門。妳毀了太多人的一生。」

新娘母親莉莎（Lisa Miller）也痛批，「這不是意外。這個人選擇喝酒，開車然後撞死我女兒。這是一名年輕女士有意識的選擇。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

27歲肇事駕駛潔米認罪後，於2日遭判處25年有期徒刑。美聯社
27歲肇事駕駛潔米認罪後，於2日遭判處25年有期徒刑。美聯社
美國南卡州一對新人去年在婚禮結束坐車離開現場時，遭酒醉駕駛追撞，新郎重傷、新娘當場身亡。美聯社
美國南卡州一對新人去年在婚禮結束坐車離開現場時，遭酒醉駕駛追撞，新郎重傷、新娘當場身亡。美聯社

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