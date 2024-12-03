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夏威夷女失蹤近1月父尋人未果自殺 警揭新證：自願逃往墨西哥
上個月夏威夷一名女子抵達洛杉磯機場後下落不明，其父尋女多日未果自殺，本月警方證實該女穿越美墨邊境，進入墨西哥，屬「自願失蹤」案。
根據美國洛杉磯電視台《KNBC》報導，11月一名夏威夷女子漢娜（Hannah Kobayashi）抵達洛杉磯機場後失蹤，警方查看海關及邊境保護局的監視器畫面後，發現她11月12日帶著行李徒步穿越邊境、進入墨西哥，看起來並沒有受傷，因此該案被判定為自願失蹤。
漢娜最後一次和家人聯絡是在11月10日，表示自己已抵達洛杉磯機場，準備飛往紐約。根據《每日郵報》報導，漢娜在失蹤前，發給親友們一系列難以捉摸的訊息，聲稱她經歷了「靈性覺醒（spiritual awakening）」，又表示她被騙走所有存款，最後的訊息則提到有人試圖竊取她的錢和身分，隨後家人便聯繫不上她了。
通報警方後，漢娜的父親瑞安（Ryan Kobayashi）也從夏威夷飛往洛杉磯尋找女兒，然而警方24日在洛杉磯機場附近發現瑞安的屍體，研判他是自殺身亡。
警方說明漢娜沒有參與任何犯罪活動，也沒有證據表明她是被販運或犯罪行為的受害者。目前仍未知漢娜「自願失蹤」的原因，但當局表示漢娜曾經有過「遠離現代連結（step away from modern connectivity）」的念頭，也不是第一次失蹤，希望漢娜可以聯絡他們，以確保她的安全。
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