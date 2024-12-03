最悲傷婚禮…美國新人剛結婚遭酒駕高速衝撞 新娘慘死夫重傷
美國去年發生一起最悲傷的婚禮，一名酒駕司機撞死當天結婚的新娘、丈夫重傷。今年12月法庭審理本案，判處司機25年有期徒刑。
根據《紐約郵報》報導，2023年4月一對新婚夫妻在海灘舉辦婚禮，當晚兩人搭乘高爾夫球車離開海灘時，遭到一台酒駕車輛撞上，還穿著婚紗的新娘薩曼莎（Samantha Miller)）當場死亡，丈夫阿里克（Aric Hutchinson）重傷送院。
警方調查發現，酒駕司機當時以時速65英里（約時速104公里）在限速25英里（約時速40公里）的路上狂飆，血液中的酒精含量遠超法定上限的3倍。
犯案司機潔米（Jamie Lee Komoroski）甚至以為自己才是被撞的人，還告訴警方「我沒做錯任何事」，渾身酒氣的潔米堅稱她一小時前只喝了啤酒和龍舌蘭，並拒絕酒測。
今年12月，法院依過失殺人判處潔米25年有期徒刑、酒駕導致的嚴重身體傷害罪判處15年、酒駕重罪判處10年。上述罪刑將同時服刑，潔米接下來的25年將在監獄中度過。
薩曼莎的父親對潔米表示，「我會恨你一輩子」。阿里克表示自己每天都會想起他們在高爾夫球車上度過的最後一刻，「她（薩曼莎）說不想結束這個夜晚，我親了她的額頭」，阿里克悲痛希望自己當晚就和薩曼莎一起死去，「我被困在地獄裡了」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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