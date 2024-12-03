快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

加州校園逐步限制學生滑手機 執行方式各異

中央社／ 洛杉磯2日專電

加州校園正逐步推動限制學生使用手機，執行方法各異。「洛杉磯時報」報導，有的打造「手機旅館」，教導學生自我規範；有的使用科技磁扣上鎖管理；也有採取「修復式」教育，以對話代替懲罰。

加州州長紐松（Gavin Newsom）9月底簽署一項法案，要求從小學到高中的公立學校體系，在2026年7月之前，擬定限制或禁止學生使用手機的計畫。

這條加州法律規定，學校屆時需要制訂學生在校園內使用手機的管理辦法，但細節沒有明文規定，開放各校自主決定。陸續有些學區已率先實施，洛杉磯學區將在2025年2月上路。

華府智庫「皮尤研究中心」今年公布調查指出，美國95%青少年擁有手機，約60%受訪者使用TikTok、Instagram或Snapchat等社群媒體，有40%青少年坦言花太多時間在手機上。

根據這項民調，多數青少年認為，手機讓他們更容易找到興趣或愛好，更容易發揮創意；也有近半數認為，手機可以幫助他們在課業上表現更好。不過，手機已經滲透校園每個角落，使得教育專家認為必須有所限制。

「洛杉磯時報」報導，紐松日前邀集教育主管、教師、家長、政策幕僚和醫療專家在官邸，探討學生過度沉迷手機的問題。

紐松身為4個孩子的父親，他指出：「早在Covid-19疫情之前，這個國家就面臨這樣的危機，社會孤立與疏離感，儘管人們利用手機，更常與人發生連結，但人們卻覺得更孤單。」

洛時報導，舊金山灣區的聖馬提歐-福斯特（SanMateo-Foster City district）學區從2021年起實施手機禁令，要求學生進入校園之後，將手機放進一個袋子裡。袋子上有一個類似服飾店防盜磁扣的上鎖裝置。學生放學時，才能消磁解鎖。

這個學區從小學到中學，共有1萬多名學生。報導指出，由於學生年齡層是剛擁有手機不久的階段，推行政策的時候遇到阻礙較小。起初有數十個違規案例，校方採取的態度是，要求學生交出手機、打電話通知家長，但沒有特定的懲罰。後來違規的案例逐漸減少。

聖巴巴拉（Santa Barbara）學區在2023年1月實施校園手機禁令。這個學區沒有購買昂貴的手機磁扣鎖，而是在教室內設置「手機旅館」，上課時要求學生把手機交出，放在相應編號的格子內，允許下課及午餐時間使用手機。

這個學區主管認為，允許學生在下課及午餐時間使用手機，目的是希望學生「自我規範」。他說，走在校園內，還是可以看到學生在傳簡訊、午餐時候一邊看影片，但學生們知道自制，「不會像衝去拿糖果一樣，搶著用手機」。

即將在明年上路的洛杉磯學區，管制手機採取「修復式」教育，重視對話而非懲罰。校方給予違規者多次警告的空間，之後再通知家長。如果再犯，將沒收手機一節課，情節更嚴重，則需要家長到學校領取手機。

心理學專家指出，學校管制手機如果得到家庭的支持，將會更有成效，因為很多家長也有手機成癮的問題；家長必須以身作則，與孩子一起努力，學習如何不完全依賴手機生活。

手機 校園

延伸閱讀

美軍超強秘技曝光！台海若爆發衝突 戰力可瞬間暴增5倍

直接槓上馬斯克不演了？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉！

大陸浙江女孩充電滑手機突慘叫 家屬稱女孩觸電手腳均被電腫

MLB／水原一平量刑延至明年1月 因身體不佳來不及鑑定

相關新聞

最悲傷婚禮…美國新人剛結婚遭酒駕高速衝撞 新娘慘死夫重傷

美國去年發生一起最悲傷的婚禮，一名酒駕司機撞死當天成婚的新娘、丈夫重傷。今年12月法庭審理本案，判處司機25年有期徒刑。

拜登特赦兒子杭特 自家國會議員也反彈「傷害總統公信力」

美國總統拜登赦免次子杭特‧拜登（Hunter Biden），創下歷史先例，政治效應不斷，除了共和黨群起攻之，自家民主黨人...

美電玩平台強化保護兒童 預防犯罪

頗受兒少歡迎的電玩平台Roblox，兒童安全措施廣受批評，並有侵害兒童者使用該平台被捕，該公司正發起多項改革。

拜登赦免兒子杭特 美媒：類似福特處理尼克森案

美國總統拜登昨天簽署赦免令，免除兒子杭特被判非法購槍、逃稅等罪名，也讓川普政府無法在赦免範圍內對杭特重啟調查。美媒報導，...

第92屆好萊塢聖誕大遊行 中華風采驚豔登場

洛杉磯好萊塢聖誕遊行12月1日盛大舉行，華人社團帶來的精彩演出成為活動中的亮點，吸引大量華人觀眾熱烈回響。現場多位觀眾表...

新聞眼／總統「自肥」 重挫司法公信力

杭特是拜登兩次婚姻生育的四名子女中，唯一在世的兒子，特赦親兒之舉使拜登的歷史地位蒙上陰影，推翻他過去信誓旦旦不會利用總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。