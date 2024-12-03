美：美公民是否遭不當拘留 攸關對中國旅遊警示
美國今天表示，中國上週釋放3名美國囚犯後，華府放鬆對中國的旅遊警示，但若北京再次逮捕美國公民，美方可能會重新升高旅遊警示。
法新社報導，美國總統拜登政府上週宣布，遭北京不當拘留的最後一批美國公民已經獲釋。
另一方面，美方也釋放3名中國公民，並放寬前往中國的旅行建議；北京為吸引外國商人，一直努力希望美方放寬旅行建議。
美國國務院上週對中國的旅行建議改列為「多加謹慎」的第2級，而不是原來「須三思是否前往」的第3級。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對媒體表示：「他們（中國）不再不當拘留美國人，因此（旅行建議）降回第2級。」
但米勒還說，對中國或全球任一國家來說都一樣，「如果他們不當拘留我們的公民，我們會努力救他們回來，當然，這也將影響我們發布的旅遊警示」。
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