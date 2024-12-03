新聞眼／總統「自肥」 重挫司法公信力

杭特是拜登兩次婚姻生育的四名子女中，唯一在世的兒子，特赦親兒之舉使拜登的歷史地位蒙上陰影，推翻他過去信誓旦旦不會利用總統特權謀取自家利益和好處的承諾，也坐實川普一再高喊的美國「司法政治化」說法。

綜合CNN、華爾街日報及美聯社二日報導，自拜登三年多前就任起，就矢言恢復司法部的獨立性，但隨著特檢史密斯十一月放棄對川普第一任卸任後不當處理機密文件案的上訴，並請法官駁回川普被控干預二○二○年總統大選案，以及拜登突特赦杭特後，這些法律爭議皆對美國的司法公信力造成傷害。

拜登此舉也可能讓共和黨籍國會議員得以名正言順地支持川普將提名出任聯調局（FBI）局長的巴特爾。他是川普長期心腹，將扮演川普重返白宮後採取政治報復行動的代理人。

共和黨人正據此主張，現任總統「自肥」特赦兒子，而非交由即將上任的新總統決定，就是將司法系統政治化。這種說法雖有待商榷，但仍具政治效果。

「川普總統」未來若因類似行為被批評，將能藉此主張自己只是比照辦理，尤其當川普面臨支持者施壓他盡快特赦「J-6人質」時。

民主黨籍科羅拉多州州長波利斯在社群媒體Ｘ寫道，「我很失望（拜登）他將家人置於國家之上。這是個糟糕先例，恐遭往後的總統濫用」。諷刺的是，民主黨人長久以來提醒美國人民，川普當總統會使司法部政治化。

儘管未點名杭特，但川普發言人、即將擔任白宮聯絡室主任的史蒂芬．張一日聲明，「對川普總統的獵巫行動失敗，證明了將司法系統武器化，民主黨控制的司法部及其他的激進檢察官有罪」；「司法體系必須整頓，合法訴訟程序須修復，這是為了全體美國人著想，也正是川普總統帶著美國人民壓倒性授權重返白宮時要做的」。

拜登不是第一個特赦自己親近人士的總統，川普第一個總統任期卸任倒數幾周時，赦免女婿庫許納父親查爾斯．庫許納，以及因「通俄門」案被定罪的多位盟友；柯林頓特赦同母異父弟弟小羅傑．柯林頓，小羅傑父親羅傑．柯林頓是柯林頓繼父，柯林頓還在他第二任最後一天特赦重大逃稅犯李契。