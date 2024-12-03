卸任前50天 拜登特赦兒子杭特

任期只剩五十天的美國總統拜登一日晚間聲明，他當天簽署行政赦免令，特赦五十四歲次子杭特已被定罪的犯行及其他不法行為。這是美國史上總統特赦兒子的首例，總統當選人川普明年就任後也無法撤銷。

川普一日則在自創社群媒體「真實社群」寫道，拜登的特赦，是否包括已遭監禁多年的「J-6人質」？「司法竟遭如此濫用與不公！」川普是指二○二一年一月六日擅闖華府國會山莊的「川粉」。

指政治滲透 導致審判不公

拜登聲明，「今天本人簽署我兒杭特的赦免令。我自就任那天起，就講過不會干預司法部決策，我雖目睹兒子遭選擇性和不公平地對待，但（這三年多來）我仍遵守諾言」；「任何理性的人在看過杭特這些涉案的事實，皆會得出一個結論，即他只因為是我兒子才遭針對，這麼做不對」；「他的控案是在政治對手煽動攻擊我，並否認我當選後才提出」。

該聲明還寫道，「有人一直想毀掉杭特，他即使面對無情攻擊與選擇性起訴，仍已經戒毒、戒酒了五年半。這些人除了試圖毀掉他，也試圖毀掉我，沒理由相信事情會到此為止。適可而止吧！」「事實是我相信司法制度，但當我為了如何處理這件事煎熬時，我也認為赤裸裸的政治已滲透其中，造成司法不公」。

無條件赦免 新總統也沒轍

該聲明強調，「我希望美國人民可以理解，身為父親和總統，為何做出如此決定」，即對杭特的起訴是出於政治動機又審判不公。據該特赦令副本，這是「全面而且無條件的赦免」，新總統也不可逆。

拜登指稱，他是上周末做出此一決定。他當時和第一夫人吉兒與杭特等家人在麻州過感恩節。拜登本人及白宮發言人此前再三公開聲稱，他不會藉由憲法賦予總統的權力特赦杭特或給他減刑，最近一次是五天前的十一月廿六日。

拜登一九七二年廿九歲時即當選聯邦參議員，但同年耶誕節前夕，拜登妻子妮莉婭與長子波伊、杭特及長女娜歐米發生車禍，幾天後妻女宣告不治。拜登二○一五年擔任副總統時，波伊因腦癌過世，享年四十六歲。

六月杭特因二○一八年非法購槍在德拉瓦州聯邦法院被判犯三項重罪，檢方指他在購槍背景審查表格做出不實陳述，謊稱自己沒吸毒。他另涉及逃稅案，因過去十年未繳一百四十萬美元稅款被控九項罪名。他九月突對起訴內容全部認罪，理由是不想讓家人受更多煎熬。

美國國家廣播公司（NBC）與有線電視新聞網（CNN）報導稱，他認罪及被定罪的十二項犯行，刑度加總可達四十二年。八旬老父卸任前夕的特赦，讓杭特確定躲過牢獄之災。杭特一日則聲明，「他永遠不會視今天獲得的寬赦為理所當然，將把他重建的餘生，奉獻給仍在生病和受苦之人」。