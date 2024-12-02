美國食物救濟人口增 基督教機構苦撐待變

美國食物價格飆漲，慈善團體大喊吃不消。加州一間基督教食物銀行表示，由於食物價格上漲，加上政府頒布新政策，讓取得新鮮食物提供給弱勢家庭的難度增加，但機構依舊在艱困中堅守崗位，甚至還感動一些人認識耶穌。

許多沒吃到肉而流淚

據《今日基督教》報導，2011年在加州莫雷諾谷成立的約瑟計劃糧食銀行(The Joseph Project)牧師坎貝爾表示，一名民眾收到培根時開始哭泣。因為食品價格上漲，「她從未想過自己還能再吃到含肉的食物。」

坎貝爾指出，約瑟計劃有時候仍無法全部滿足等待接受救濟的人。不過，由於受到持續救濟的精神感動，一位無神論者領取食物後表示想擔任志工。不久之後，他就決定將生命獻給耶穌基督，讓坎貝爾認為這是辛苦之餘最大的回報。

上帝必供應所需

根據報告，在美國食物分發計畫近半數是由宗教團體執行，美國農業部報告指出，宗教組織在美國負責約3分之2的食物廚房或食物銀行，但自2019年以來，美國的食品價格上漲28%，已超過同期的整體通膨。

「約瑟計劃」在疫情爆發前每周向1,000戶家庭提供食物，去年增至2,000戶，現在又來到3,000戶。對此，坎貝爾仍說，「我們就是每週單純相信上帝會帶來足夠的錢買食物。」

根據賑濟美國(Feeding America)資料顯示，全美國接受私人糧食分發計劃援助人數，2020年疫情期間達到高峰，估計達6000萬人，2022年雖減少至4900萬人，但去年又回升至5000萬人。

除了經濟環境因素，即將在2026年生效的新州法也讓食物銀行運作更加雪上加霜。因為加州州長紐森今年9月簽署法案，要求全州商店建立統一的食品新鮮度標籤系統。此舉雖是希望讓食品放在貨架上時間更長來減少食品浪費，但後果卻是未來商店能將過期但可食用的食物捐給食品銀行的數量將會變少。

弱勢民眾需要援助

據《1011now》報導，食安專家認為，造成美國人尋求幫助的因素眾多，包括房屋成本上升與薪水跟不上通膨、食品成本以及整體生活費用。Food Bank for the Heartland發言人蘇麗文表示，稍早用於幫助家庭支付食物和租金的聯邦疫情資金也已用盡。他補充指出，「此外，食品銀行也收到的資源更少了，需求根本無法滿足。」

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