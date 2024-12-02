特斯拉2023年碳權積分再堆高 不夠美其他車商抵換

特斯拉（Tesla）藉由銷售電動車，做到2023年式的車款產出約合抵銷近3400萬公噸溫室氣體的碳抵換額度，反觀美國車業其他公司在面對更嚴格排放標準時，出現巨額排放超標。

根據路透社取得的文件顯示，美國環保署（EPA）11月底宣布美國2023年新車的燃油效率每加侖提升1.8公里，進步到每加侖能跑43.6公里新高，並初估2024年式車型的燃油效率還能進步至每加侖45.1公里（美國1加侖約合3.78公升）。

然而美國汽車業整體卻出現近1100萬公噸的溫室氣體抵銷赤字（距離可完全抵免的排放量少1100萬公噸抵免額度），其中尤以通用汽車（GM）赤字達1780萬最多。

美國環保署指出，通用汽車2023年買進4400萬份碳抵換額度，特斯拉則售出約3400萬份碳抵換額度。

不含特斯拉，美國汽車製造商2023年的排放赤字額達4350萬，反觀2022年美國汽車業排放經抵換後，剩餘抵免額度還有正300萬，當時也是特斯拉產出1910萬抵免額度居首。

美國環保署資料顯示，美國境內車商的燃油效率以斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團最差，通用汽車與福特（Ford）分居倒數第2與第3；特斯拉的燃料效率最佳，其次分別為起亞（Kia）與現代（Hyundai）。

美國環保署對2024到2026年的汽車排放規範收緊頗多，今年3月更敲定新規，規範汽車製造商2032年底前做到排放量相較2026年減少49%，僅比原本的56%稍放寬。

然而路透社上週引述消息人士披露，總統當選人川普的政府計劃於明年上任後，對提高燃油效率和電動車獎勵的聯邦規範開刀。