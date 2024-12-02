拜登次子回應獲總統爸特赦：「承諾悔過」心疼家人被牽連

美國總統拜登12月1日晚間拋出特赦次子杭特的震撼彈，引發各界排山倒海評論，而當事人杭特隨後發表最新聲明表示「會悔改」，心疼家人因為自己的錯誤遭到羞辱，並承諾未來將幫助那些生病受苦的人。

杭特6月被判3項持槍相關罪名，其中包括為購槍謊稱沒有吸毒；9月對遭指控的逃稅罪名認罪。

每日郵報報導，杭特在聲明中以全名Robert Hunter Biden示人，表示自己已經為最黑暗的成癮日子犯下的錯誤負起責任，「這些錯誤被公開用於羞辱我的家人，被當作政治遊戲的工具」。杭特在這份聲明中，並未直接提到父親拜登。

他說，但是在信仰和親朋好友的愛與支持下，已經保持清醒五年時間，「我們在康復過程中重新獲得機會，在可能情況下彌補錯誤，並在不辜負寬恕的前提下重建生活」，他並承諾將用自由傳遞這份寬恕。

杭特還說，「我絕不會將今日的寬赦視為理所當然，未來將把重新建立的生活奉獻給那些仍在病痛與苦難中的人們」。