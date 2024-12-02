日本上季企業資本支出強勁 有望支撐日銀升息前景

日本財務省今天公布，日本企業的工廠和設備支出在第3季年比成長8.1%，顯示穩健的內需支撐了日本脆弱的經濟復甦。

穩健的企業支出數據，將被納入預定在12月9日公布的國內生產毛額（GDP）修正值計算中，有望支撐日本央行進一步升息的可能性。

上月公布的初值顯示，日本經濟在第3季經年化後成長0.9%，較前一季放緩。

第3季資本支出數據高於前一季的7.4%增幅。經季節調整後，季比增幅為1.7%。

日本近幾年企業支出普遍維持穩健，因為資訊科技業的投資勢頭強勁。然而，經濟分析師表示，本土政治局勢不穩，再加上中國經濟疲弱，可能使得企業延後資本投資決定。再者，美國總統當選人川普的關稅威脅，也增添了不確定性。