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川普祭關稅威脅 加拿大總理承諾將加強控管邊境

中央社／ 渥太華1日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。圖／路透社
加拿大總理杜魯道。圖／路透社

加拿大高階官員今天表示，總理杜魯道（Justin Trudeau）向美國總統當選人川普做出承諾，稱加拿大將加強控管美加之間綿長且不設防的邊界。

路透社報導，川普先前矢言，加拿大若無法防止移民和毒品越過邊境，他將對加國進口商品課徵關稅。杜魯道11月29日飛往美國佛羅里達州與川普共進晚餐。

加拿大75%的商品和服務出口至美國，若美方加徵關稅，將對加國經濟造成重大衝擊。

與杜魯道和川普同坐晚宴主桌的加國公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，杜川兩人討論了加國將推出的額外安全措施。

勒布朗向加拿大廣播公司（CBC）表示：「我們將尋求採購更多無人機、額外的警用直升機，我們將重新部署人員…我們認為邊境安全無虞。」

他補充表示：「我認為向加拿大人和美國人表明，我們正以顯而易見且強力的方式加強行動，這點很重要，這正是我們要做的事。」他承諾將在接下來幾天和幾週內公布更多細節。

他說，加拿大會持續向美國強調，由於美加經濟密切交織，加徵關稅將損害兩國利益。

他說：「我有信心，美國人將理解這麼做不符合他們的利益。」他形容這場晚宴會議氣氛相當熱絡友好。

川普昨天表示，他在與杜魯道在會中討論了邊境、貿易和能源議題，「成果相當豐碩」。

這場晚宴的友好氣氛，與兩人過往的交集形成對比。

川普2022年稱杜魯道是「極左派瘋子」，因為他要求跨境進入加國的卡車司機必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。七大工業國集團（G7）2018年6月在加國魁北克召開峰會時，川普不僅提早離席，還抨擊杜魯道「非常不誠實且軟弱」。

加拿大 川普 美國

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