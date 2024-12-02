趕在判刑前！拜登特赦次子杭特 免最高25年刑期 川普不能逆轉

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登當地時間12月1日宣布特赦次子杭特，態度大逆轉，他此前多次表示不會動用行政權力赦免或減輕兒子的刑期。

82歲拜登在卸任倒數50天決定保下兒子，「今天，我簽署了對我兒子杭特的赦免令，」他在聲明中表示。根據這份行政寬赦令的副本，這是一項「全面且無條件的赦免」，無法被總統當選人川普撤銷。

杭特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女，陪審團11日認定杭特2018年購買手槍時謊稱自己沒有吸毒，三項重罪罪名全部成立，最高可判處25年徒刑。違法擁槍和逃稅將分別在12日和16日判刑。

拜登和第一夫人吉兒與幕僚近幾月多次表示，不會特赦或減輕杭特刑期。