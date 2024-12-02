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趕在判刑前！拜登特赦次子杭特 免最高25年刑期 川普不能逆轉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登1日在華府發表演說。歐新社
美國總統拜登1日在華府發表演說。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登當地時間12月1日宣布特赦次子杭特，態度大逆轉，他此前多次表示不會動用行政權力赦免或減輕兒子的刑期。

82歲拜登在卸任倒數50天決定保下兒子，「今天，我簽署了對我兒子杭特的赦免令，」他在聲明中表示。根據這份行政寬赦令的副本，這是一項「全面且無條件的赦免」，無法被總統當選人川普撤銷。

杭特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女，陪審團11日認定杭特2018年購買手槍時謊稱自己沒有吸毒，三項重罪罪名全部成立，最高可判處25年徒刑。違法擁槍和逃稅將分別在12日和16日判刑。

拜登和第一夫人吉兒與幕僚近幾月多次表示，不會特赦或減輕杭特刑期。

NBC NEWS報導，兩名直接知情人士透露，杭特6月被定罪以來，拜登開始與親近助手討論特赦可能，當時決定答案是否定，儘管這個選項仍未被排除。而當時拜登也尚未退選，決定特赦或減刑恐怕會對選情造成影響。

拜登次子杭特9月與妻子結束逃稅案出庭離開。法新社
拜登次子杭特9月與妻子結束逃稅案出庭離開。法新社

拜登 杭特 特赦

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