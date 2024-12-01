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用川普勝選合理化威脅性言論？美國總統大選後 厭女言論激增

中央社／ 芝加哥1日綜合外電報導
美國總統大選落幕不久後，右翼「男性圈」網紅掀起貶抑及厭惡女性言論，這些網紅利用共和黨籍準總統川普的勝選來合理化並大肆宣揚厭女的威脅性言論。路透
美國總統大選落幕不久後，右翼「男性圈」網紅掀起貶抑及厭惡女性言論，這些網紅利用共和黨籍準總統川普的勝選來合理化並大肆宣揚厭女的威脅性言論。路透

美國總統大選落幕不久後，威斯康辛州女學生培瑞斯開始隨身攜帶胡椒噴霧，她的母親還為培瑞斯姊妹倆訂購防身用品，其中包括防身鑰匙圈、摺疊鑰匙刀和緊急警報器。

美聯社報導，前述舉措目的在於因應右翼「男性圈」（manosphere）網紅的貶抑及厭惡女性言論，這些網紅利用共和黨籍準總統川普（Donald Trump）的勝選來合理化並大肆宣揚厭女的威脅性言論。

其中許多人還借用1960年代的女性墮胎權宣傳口號，在大學校園和網路上公開宣稱「妳的身體、我的選擇」，原口號則是「我的身體、我的選擇」。

許多女性認為，這類言論是反映未來可能情況的不祥預兆，因為部分男性將總統大選結果解讀成反對生育權和女性權利。

現年19歲的政治系女學生培瑞斯（Sadie Perez）表示：「我覺得自己有必要隨身攜帶胡椒噴霧，這讓人覺得很難過。女性希望、也應該感到安全。」

倫敦智庫「戰略對話研究所」（Institute for Strategic Dialogue）技術與社會部主管佛蘭西斯-萊特（Isabelle Frances-Wright）說，她看到「選後各種類型的仇女言論急劇增加」，包括一些「極端暴力的厭女症」言論。

仇女攻擊多年以來一直存在社群媒體領域，但佛蘭西斯-萊特與其他追蹤網路極端主義和假消息的專家指出，自美國大選以來，美化暴力侵害婦女行為或慶祝女權可能遭剝奪的言論激增。

佛蘭西斯-萊特還說：「令人擔憂的是，這種言論很快就會反映在現實生活威脅中。」

女權 川普 社群媒體 網紅 美國大選

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