用川普勝選合理化威脅性言論？美國總統大選後 厭女言論激增

美國總統大選落幕不久後，威斯康辛州女學生培瑞斯開始隨身攜帶胡椒噴霧，她的母親還為培瑞斯姊妹倆訂購防身用品，其中包括防身鑰匙圈、摺疊鑰匙刀和緊急警報器。

美聯社報導，前述舉措目的在於因應右翼「男性圈」（manosphere）網紅的貶抑及厭惡女性言論，這些網紅利用共和黨籍準總統川普（Donald Trump）的勝選來合理化並大肆宣揚厭女的威脅性言論。

其中許多人還借用1960年代的女性墮胎權宣傳口號，在大學校園和網路上公開宣稱「妳的身體、我的選擇」，原口號則是「我的身體、我的選擇」。

許多女性認為，這類言論是反映未來可能情況的不祥預兆，因為部分男性將總統大選結果解讀成反對生育權和女性權利。

現年19歲的政治系女學生培瑞斯（Sadie Perez）表示：「我覺得自己有必要隨身攜帶胡椒噴霧，這讓人覺得很難過。女性希望、也應該感到安全。」

倫敦智庫「戰略對話研究所」（Institute for Strategic Dialogue）技術與社會部主管佛蘭西斯-萊特（Isabelle Frances-Wright）說，她看到「選後各種類型的仇女言論急劇增加」，包括一些「極端暴力的厭女症」言論。

仇女攻擊多年以來一直存在社群媒體領域，但佛蘭西斯-萊特與其他追蹤網路極端主義和假消息的專家指出，自美國大選以來，美化暴力侵害婦女行為或慶祝女權可能遭剝奪的言論激增。

佛蘭西斯-萊特還說：「令人擔憂的是，這種言論很快就會反映在現實生活威脅中。」