影／這個耶誕老人是真的！美74歲翁幫社區每戶布置裝飾 催淚原因曝光

美國感恩節假期即將結束，耶誕節的腳步越來越近，而愛荷華州一名7旬老翁每年都會幫附近每戶人家布置耶誕美景，這樣的善舉有如耶誕老人本尊，讓鄰居直呼「揪甘心」，而他之所以年年主動承擔這項工作，背後有個令人心碎卻又動人的原因。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS NEWS）報導，74歲的里卡特（John Reichart）與結縭53年的妻子瓊安（Joan）感情深厚，自從4年前熱衷耶誕節的瓊安被診斷罹患阿茲海默症以後，里卡特每年都會幫忙同個街區的每棟房屋裝飾耶誕造景，盡可能為妻子留下美好回憶。

陸戰隊退伍的里卡特說，「如果不是我的妻子，我可能不會這麼做，她想要耶誕節，所以我會送給她，我會做任何事情討她歡心。」

這個善行很快在當地印第安諾拉市（Indianola）引發關注，現在有更多善心人士自願加入幫助，包含設置燈光和裝飾等。源源不絕的崇拜者也前來一睹節慶的歡樂氣氛。

一位鄰居說，「整個社區都因為他的善行而非常幸運」，有人說「太感人，這就是耶誕節的意義」。

瓊安也開心告白先生說：「我愛他」。

除此之外，鄰居特地為夫婦設置信箱，歡迎任何人寄信表達祝福，讓里卡特能夠唸給心愛的瓊安聽。

John Reichart loves Christmas, but there's something else he loves more: His wife of 53 years, Joan, who was diagnosed with Alzheimer's. Now, the Marine veteran has made it his mission to keep making her memories by bringing joy and light, decorating every house on his block for… pic.twitter.com/St1AVxDQeV — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 2024年11月29日