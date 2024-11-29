1/3美年輕人感恩節吵政治 1/4選民投誰連親友都騙
2024年大選讓美國社會兩極加劇。線上民調「輿觀」一份最新調查，有1/4受訪美國選民向親友撒謊他們投誰；有近1/3的美國30歲以下成人認為今年感恩節餐桌會吵政治。
美國Axios新聞網指出，今年感恩節適逢高度兩極化選舉之後。分裂與對立性言語在這次大選成為主流，總統當選人川普還允諾要用聯邦政府對付政敵和價值觀不同者。
據「輿觀」（YouGov）本月所做的民調顯示，雖然整體受訪美國民眾裡只有7%覺得感恩節期間會跟家人吵政治，然而卻有高達31%的30歲以下成人，覺得會與家人就政治議題鬥嘴，遠高於其他年齡層。
覺得會與親友吵政治的30-40族群為25%，45到64歲族群為11%，65歲以上者只有5%。
有趣的是，23%受訪的民主黨人表示可能與親友吵政治，高於共和黨人的18%。
此外，有1/4受訪選民表示沒跟親友說實話他們投誰，會騙親友的Z世代選民更高達一半。
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