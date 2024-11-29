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美國慶感恩節 遊行遇雨及挺巴勒斯坦示威者干擾

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國人通常會在感恩節與親朋好友觀看梅西感恩節大遊行、美式足球賽和享用豐盛大餐，不過今年遊行遭遇大雨，且一度受到挺巴勒斯坦示威者擾亂。

法新社報導，儘管紐約下著大雨，人群仍然聚集在街頭觀看精美花車和巨型氣球一路行進，最終抵達梅西百貨公司（Macy's）。

根據美聯社消息，遊行中一度發生抗議人士闖入的小插曲，紐約市警察表示，21名示威者因為坐在遊行路線上揮舞巴勒斯坦旗幟，並高舉「不要慶祝種族滅絕」標語而被捕。去年也出現抗議以色列進攻加薩走廊的示威群眾干擾遊行。

全美各地紛紛舉行類似的感恩節慶祝活動。感恩節已有數百年歷史，於1941年正式訂在每年11月第4個星期四慶祝。

美國汽車協會（AAA）預計約有創紀錄的8000萬人在感恩節期間，以開車、搭飛機或其他交通方式旅行超過80公里。

但一場強烈風暴本週席捲全國各地，今天繼續在紐約和波士頓等東北部地區帶來大雨和降雪。

感恩節還有多場職業美式足球聯盟NFL比賽，許多美國人會在大餐後一邊打盹一邊觀看。

美國總統拜登正與家人在麻薩諸塞州南特基島（Nantucket）一起度過總統任內最後一個感恩節，他參訪了當地消防局，並與記者簡短交談。

當被問及他為哪些事物感恩時，82歲的拜登回答道：「我的家人、和平交接政權，以及感謝上帝的恩典，讓我們能在中東取得更多進展。」

總統當選人川普則在社群媒體上發文表示：「祝所有人感恩節快樂，包括那些努力摧毀我們國家但慘敗的激進左派瘋子。」

感恩節 紐約 美國

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