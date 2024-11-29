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中東核風險升級？IAEA曝伊朗暴增6千台離心機 濃縮鈾能力大提升

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
奧地利聯合國辦公室建築外伊朗國旗。路透
奧地利聯合國辦公室建築外伊朗國旗。路透

路透取得國際原子能總署（IAEA）28日一份機密報告指出，伊朗已通知IAEA將擴大濃縮設施能力，預計新增超過6千台濃縮鈾離心機並啟用更多已安裝設備，回應35個IAEA理事會成員國上周通過英法德美提案，決議要求伊朗改善核合作與對話。

路透描述，提升濃縮能力意味著伊朗可以更快取得更多濃縮鈾，這恐怕增加核擴散風險；對此伊朗否認尋求製造核武器。

但西方國家表示，將濃縮鈾提升到60%濃度無法作為民間用途解釋，提高到接近約90%已經是武器等級，至今沒有任何國家出於核彈以外原因進行此類濃縮。

儘管新安裝的離心機唯一指定純度是5%，遠低於伊朗目前正在生產的60%純度，此舉可能被視為伊朗向歐洲國家示好的舉措，試圖在美國候任總統川普回歸之前尋求共同立場。不過，濃縮純度日後可輕易調整。

伊朗目前已在納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）兩個地下設施以及納坦茲的一個地面試驗工廠中運行超過1萬台離心機。根據報告，伊朗計畫安裝32個濃縮鈾離心機群，每個群組包含超過160台機器，並計畫設置一組高達1152台先進型IR-6離心機的大型機群。

同時，伊朗計畫安裝的離心機群組數量遠遠超過目前已安裝的數量。伊朗表示將輸入鈾原料啟用這些離心機。IAEA證實伊朗尚未執行作業。

伊朗 心機 面試

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