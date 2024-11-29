美中罕見換囚 雙方各三人獲釋

白宮廿七日宣布，美中在經歷數月談判後達成一項換囚協議，三名被中方錯誤關押的美國公民已獲釋。大陸外交部也表示救回三名被美國錯誤關押的中國人，還有一名逃亡美國多年的大陸公民被遣返回中國。

白宮國家安全會議發言人塞維特表示，遭到中國錯誤關押的三名美國公民史威登、李凱、梁成運已經獲釋，返回美國與家人團圓。他說，拜登政府不斷努力與中國交涉，終於讓遭到錯誤關押的美國公民回家，目前已經沒有其他美國公民遭中方錯誤關押。

美國國務院廿七日也對中國長期以來的要求做出回應，降低美國公民前往中國的旅遊警示等級，從原本警告中國警察機關可能任意抓人，更新為勸告美國遊客赴中要提高警覺。

紐約時報報導，兩名美國官員透露，七十九歲的梁成運香港出生，是聯邦調查局線民，與中國休士頓領事館人員關係密切。梁成運不顧聯邦調查局人員勸告，執意前往中國後遭到逮捕，二○二三年在蘇州法院因間諜罪被判終身監禁。

被中方指控竊取情報及國家機密的李凱，被判處十年有期徒刑，二○一六年九月以來就被關在上海青浦監獄。他的兒子說，父親因祖母過世周年回故鄉掃墓，飛抵上海馬上就被公安部人員帶走，一直關在監獄。

卅八歲德州居民史威登經營建築業，二○一二年十一月到中國談生意，由於司機與口譯被查到攜帶毒品而一起被捕。聯合國調查稱史威登並未持有毒品，遭控的毒品罪名是因曾經出現在一座安非他命地下工廠。

美國官員並未透露在這次換囚獲釋的中國公民身分，但遭控間諜罪的徐延軍、遭控竊取航空機密的季超群廿七日都已不在美國監獄管理局囚犯名單。

大陸外交部發言人毛寧昨天在例行記者會表示，經過中國政府不懈努力，三名被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國，再次證明任何時候中國都不會放棄同胞，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害。

毛寧說這次還有一名在美潛逃多年的逃犯被遣返回國，任何地方都不可能永遠成為避罪天堂。

對於美國國務院將赴陸旅行警示降級，毛寧回應，中方注意到美方的調整，此舉有利兩國人員正常往來。中方歷來反對人為製造「寒蟬效應」，希望美方繼續為促進兩國交流創造更多便利。

美方過去幾年多次要求中方換囚，美國總統拜登本月稍早在秘魯亞太經合會場邊和大陸國家主席習近平會面時，再度提出要求。

人權組織對話基金會負責人康原說，北京很少換囚，此舉是送給拜登的臨別禮物，也是向候任總統川普發出中方有可能做出重大讓步的訊號。

中方二○一八年也曾同意換囚，當年被軟禁在加拿大的華為主管孟晚舟獲釋後，北京釋放兩名加拿大人。