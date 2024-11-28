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搖滾歌手變女後悔 稱「性別焦慮已治癒」將再以男性身份生活

聯合新聞網／ 綜合報導
卡普托在多年跨性別裝扮後，決定回歸男性身份。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
卡普托在多年跨性別裝扮後，決定回歸男性身份。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國搖滾樂團「Life of Agony」的主唱近日宣布，他決定停止跨性別的生活方式，回歸男性身份。50歲的凱斯．卡普托（Keith Caputo），在2008年開始宣稱要以米娜（Mina）這個名字生活，並於2011年宣布自己是跨性別女性。不過近期他在Instagram上發文表示，自己已經「治癒了性別焦慮」，將重新以男性的身份生活。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，卡普托在影片中透露，自己已經預約手術要移除假胸，並準備「回到神聖的男性本我生活。」卡普托坦言，他花了很長一段時間與自己的內心對話、掙扎，他表示：「歷經這麼多年，走過重重磨難，我終於超越了對靈魂與精神的誤解。」

所謂的「去跨性別化」（de-transitioning），指的是停止或逆轉性別轉變的過程，其中可能包含要終止變性療程、動手術改變外觀等。卡普托說，他已經停用荷爾蒙6、7年了，計劃在2025年就能完成所有的去跨性別手術。他感慨地說，自己現在感到十分自由，也很以自己為榮，並表示自己經歷的性別焦慮是人生中最難受的經歷，希望其他人都不會經歷這種痛苦。

樂團的貝斯手暨創團成員艾倫．羅伯特（Alan Robert）也留言表達支持，他在留言中說：「無論如何我們都會支持你，（因為）我們是家人。」

雖然「去跨性別化」的案例相對少見，但近年來相關討論正逐漸增加。今年一名20歲女子就對美國「規劃生育協會」（Planned Parenthood）提告，指控對方在她18歲時僅進行短短30分鐘的諮詢，就開立睪固酮處方，導致她終身飽受副作用之苦。

樂團 美國 跨性別

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