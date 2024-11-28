快訊

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

南韓暴雪交通大亂…男子「滑雪上班」影片曝光 韓媒起底超狂身分

聽新聞
0:00 / 0:00

近170塊墓碑遭毀！美國3男不滿被開除 偷工作卡車衝撞墓園

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一處墓園遭到破壞。示意圖，非事發地點。圖／ingimage
美國一處墓園遭到破壞。示意圖，非事發地點。圖／ingimage

墓地是供人哀悼、紀念的肅穆之地，但美國一處墓園有3名員工因不滿被開除，竟駕車在墓園中衝撞，導致上百塊墓碑遭撞毀。

根據美國田納西州曼菲斯市電視台《WREG》報導，曼菲斯一處墓園日前遭到破壞，起因是墓園主人在當地時間25日下午開除3名員工，3人心生不滿，居然跳上工作卡車在墓園橫衝直撞，有將近170塊墓碑遭受損傷。期間墓園主人也駕駛自己的私人車輛，試圖阻止3人。

警方獲報調查後，墓園主人選擇低調處理，並未透漏解雇原因，僅說明已簽署拒絕起訴協議。

根據《紐約郵報》說明，一塊墓碑約1000美元（約新台幣3萬2千元），初步統計，墓園損失可能達數萬美元。墓園主人表示將盡快修復，並對墓碑受到損害的家屬表達遺憾與同情。目前修復工作正在積極進行，已聯繫相關機構處理後續事宜。

墓園 墓碑

延伸閱讀

24個墓碑被畫紅Ｘ嫌犯落網動機曝光 竟是要「對付鬼神」

正新輪胎創辦人骨灰罈遭盜走勒索6千萬 前司機判關3年8月定讞

黃家駒墳又被毀 網紅舔墓碑砸遺照博點擊率？ 2人被捕

靈骨塔業者開庭認罪！找天道盟砸祖墓取遺骨 逼女棄400坪土地

相關新聞

近170塊墓碑遭毀！美國3男不滿被開除 偷工作卡車衝撞墓園

墓地是供人哀悼、紀念的肅穆之地，但美國一處墓園有3名員工因不滿被開除，竟駕車在墓園中衝撞，導致上百塊墓碑遭撞毀。

選後感恩節聚餐 7成民眾避談政治 避和立場不同者共度

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部與民調機構YouGov最新聯合民調，逾七成美國民眾說，大選剛結束的這個感恩節，聚餐時...

整理包／美國感恩節當天這些店不開門 別白跑

隨著28日(周四)感恩節和29日(周五)黑色星期五的到來，全美正式進入年末假期購物季。這兩天有哪些店還能去、哪些服務暫時...

感恩節驚喜禮物！美北部多州當晚可看到極光

以11年為周期的太陽風暴仍持續， 今年美國北部各州感恩節當晚可能出現極光。

高盛：若川普關稅較溫和 新興亞洲債表現將不如拉美

新興亞洲債券正變得更昂貴，吸引力低於其他市場的債券，尤其是如果川普的關稅政策比預期溫和。

美查獲3000把仿吉布生吉他 來自亞洲史上樂器最大宗

美國邊境官員表示，26日在加州查獲3000把仿冒吉布生吉他，來自亞洲，為有史以來規模最大的仿冒樂器查獲案。2023年，邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。