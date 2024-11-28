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近170塊墓碑遭毀！美國3男不滿被開除 偷工作卡車衝撞墓園
墓地是供人哀悼、紀念的肅穆之地，但美國一處墓園有3名員工因不滿被開除，竟駕車在墓園中衝撞，導致上百塊墓碑遭撞毀。
根據美國田納西州曼菲斯市電視台《WREG》報導，曼菲斯一處墓園日前遭到破壞，起因是墓園主人在當地時間25日下午開除3名員工，3人心生不滿，居然跳上工作卡車在墓園橫衝直撞，有將近170塊墓碑遭受損傷。期間墓園主人也駕駛自己的私人車輛，試圖阻止3人。
警方獲報調查後，墓園主人選擇低調處理，並未透漏解雇原因，僅說明已簽署拒絕起訴協議。
根據《紐約郵報》說明，一塊墓碑約1000美元（約新台幣3萬2千元），初步統計，墓園損失可能達數萬美元。墓園主人表示將盡快修復，並對墓碑受到損害的家屬表達遺憾與同情。目前修復工作正在積極進行，已聯繫相關機構處理後續事宜。
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