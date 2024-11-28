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高盛：若川普關稅較溫和 新興亞洲債表現將不如拉美

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓經紀商的交易員。歐新社
南韓經紀商的交易員。歐新社

新興亞洲債券正變得更昂貴，吸引力低於其他市場的債券，尤其是如果川普的關稅政策比預期溫和。

根據彭博數據，南韓、菲律賓、印度、中國大陸、馬來西亞和印尼的殖利率利差都比過去12個月平均值低了一個標準差，這顯示出其估值高於哥倫比亞和墨西哥等其他新興市場

更有利的貿易結果以及美國公債殖利率下滑，將有利於新興市場貨幣，能為較便宜的債券市場促成一個更有益的環境，能吸引外資流入，進一步壓低當地殖利率。

高盛策略師卡特里維迪和蘇瓦納普魯蒂上周在一份報告中表示：「新興市場的本土殖利率利差相較於美國，在許多市場已經相當緊俏；相較之下，拉丁美洲的估值緩衝空間更高。如果明年的貿易政策和市場結果更加溫和，我們預期拉丁美洲本地利率市場將在這一資產類別中表現勝出。」

南韓10年期公債殖利率比10年期美國公債低了約140個基點，比過去12個月平均利差低了2.5個標準差。

相較下，墨西哥的殖利率利差比一年平均值高出0.4個標準差；哥倫比亞債券的同類利差也接近一年平均值。

高盛策略師表示，大量與貿易相關的恐懼已被市場消化，「如果部分風險未來未實現，新興市場資產的資金流入可能回升」。

川普先前在競選時，揚言對中國進口品課徵高達60%關稅，對其他經濟體商品課徵高達20%的關稅。但他最近提名貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長，此舉被解讀為關稅政策會較為溫和的訊號。

不過，川普在本周稍早的社群貼文又改變了市場的解讀，因為川普矢言，要對中國進口品再額外加徵10%關稅，對來自墨西哥和加拿大的所有產品課徵25%關稅。

RBC Capital Markets駐新加坡的亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：「我會認真看待他的關稅威脅，不過也會留意他的初步立場可能是有談判空間的。」

川普 新興市場 美國

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