美查獲3000把仿吉布生吉他 來自亞洲史上樂器最大宗

美國邊境官員表示，26日在加州查獲3000把仿冒吉布生吉他，來自亞洲，為有史以來規模最大的仿冒樂器查獲案。2023年，邊境官員共查獲了2300萬件假貨，其中一半假貨來自中國或香港，官員提醒消費者留意來源。

美國準備迎接假期，許多人自網上挑選禮品。紐約時報（New York Times）今天報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員查獲的3000把吉布生（Gibson）電吉他仿冒品，從亞洲經由海運貨櫃運抵洛杉磯和長灘港口。

若為真品，總售價高達1800萬美元（約新台幣5億8490萬），為有紀錄以來最大規模。

紐時指出，正宗的吉布生吉他只在田納西州納希維爾（Nashville）和蒙大拿州波茲曼市（Bozeman）製造，邊境官員提醒消費者留意交易來源、以免受騙。

吉布生暢銷吉他一般售價為每把2000美元，與知名吉他手合作設計的簽名款式可能超過5位數，古董款式曾賣到6位數。因此，吸引許多不肖仿冒者，企圖獲取可觀利潤。

美國海關、國土安全部人員、洛杉磯郡警長辦公室合作查獲這批仿冒品，細節仍在調查當中。在美國進口、銷售未經授權的產品違反智慧財產權法，被視為重罪，可處以25萬美元罰款和最高10年監禁。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天報導指出，2023年，邊境官員查獲了近2300萬件假貨，如果是真品，總價值超過27億美元，十分可觀，其中近一半的假貨來自中國或香港。