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美跨性別前奧運金牌得主：若2026參選加州州長 將擊垮賀錦麗

中央社／ 舊金山27日專電
加州將於2026年舉行州長選舉，美國副總統賀錦麗被視為檯面上人選之一。共和黨人、跨性別美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納動作頻頻。美聯社
加州將於2026年舉行州長選舉，美國副總統賀錦麗被視為檯面上人選之一。共和黨人、跨性別美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納動作頻頻。美聯社

加州將於2026年舉行州長選舉，美國副總統賀錦麗被視為檯面上人選之一。共和黨人、跨性別美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納動作頻頻，她在社群媒體表示，若與賀錦麗一同競選將擊垮她，讓加州再次偉大。

加州州長紐松（Gavin Newsom）2021年因疫情處理不當、面臨民眾發起罷免行動。當時，美國前奧運金牌選手詹納（Caitlyn Jenner）曾宣布競選，後來僅獲得約1%選票。

她近日在社群媒體X平台上連續發文，回應外界對她投入下一屆加州州長選舉的猜測，表示：「如果我參選，而最終對上賀錦麗（Kamala Harris），我會擊垮她。」

75歲的詹納在1976年奧運奪得男子10項全能金牌一戰成名，2015年公開跨性別女性身分。她支持川普（Donald Trump），根據美國「新聞週刊」（Newsweek），美國大選競選期間，她經常造訪海湖俱樂部（Mar-a-Lago），出席募款餐會和投票之夜派對。

她另在X發文，模仿川普形式，以全大寫英文字母寫下「讓加州再次偉大！」（MAKE CA GREATAGAIN！）

紐松將於2027年卸任州長，詹納似乎有意捲土重來再次挑戰大位，之前加州大學柏克萊分校（UCBerkeley）曾發布一份民調，顯示若賀錦麗參選州長，將近半數加州選民會考慮投她一票，同時列出檯面上可能參選的14名人選，詹納並未在名單之內。

詹納也在另一則貼文中詢問，「我們應該再試一次嗎？接到很多電話，聽到很多強烈的意見。」有網友回應，她2021年表現不佳，詹納則說，「時代很不一樣了。」

賀錦麗未來動向尚不明確，但美國政治新聞媒體Politico日前指出，消息人士透露賀錦麗未排除任何可能性，可能考慮競選加州州長，也可能考慮2028年再次競選總統。

美國大選 賀錦麗 跨性別

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